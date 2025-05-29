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Kriz giderek şiddetleniyor! Trump yönetimi Harvard'a bu sözlerle savaş açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kriz giderek şiddetleniyor! Trump yönetimi Harvard&#039;a bu sözlerle savaş açtı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trump yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasındaki kriz gitgide şiddetlenirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amerika'nın 'LGBTQ mezunları' yerine tesisatçı ve elektrikçi gibi zanaatkarlara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Trump yönetimi le Harvard Üniversitesi arasındaki anlaşmazlık giderek şiddetleniyor. Üniversitelerde Filistin’i destekleyen öğrencilerden rahatsızlık duyan ABD yönetimi, son olarak söz konusu üniversitenin fonlarını kesmişti.

Kriz giderek şiddetleniyor! Trump yönetimi Harvard'a bu sözlerle savaş açtı - 1. Resim

Trump yönetiminden Harvard Üniversitesi’nin mezunlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD’NİN DAHA FAZLASINA İHTİYACI VAR

Fox News’e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü ABD’nin 'LGBTQ’lü Harvard mezunları' yerine daha fazla zanaatkara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak,"Harvard'lı LGBTQ (lezbiyen, gay, biseksüel, trans, queer) mezunlarına değil, tesisatçıya ve elektrikçiye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kriz giderek şiddetleniyor! Trump yönetimi Harvard'a bu sözlerle savaş açtı - 2. Resim

Trump’ın tesisatçıları ve elektrikçileri LGBTQ mezunlarından daha değerli gördüğünü belirten Leavitt, Trump'ın vergi mükelleflerinin parasını Amerikan değerlerini teşvik eden ve en çok ihtiyaç duyulan becerileri öğreten kurumlara vermek istediğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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