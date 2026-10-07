New York Post'un haberine göre FBI, "Plasmic Echo" kod adlı gizli operasyon kapsamında Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile oğlu Barron Trump'ın seyahatlerini adım adım takip etti. Trump'ın bugünkü Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın telefon trafiği aylarca izlendi; Trump, avukatlar, kampanya çalışanları ve gazetecilerle yaptığı görüşmelerin saatleri ve süreleri kayıtlara geçti.

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ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik gizli belgeler soruşturmasının yıllar sonra ortaya çıkan ayrıntıları ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

FBI, Joe Biden'ın başkanlığı döneminde yürütülen "Plasmic Echo" kod adlı soruşturma kapsamında Trump'ın ailesinin hareketlerini takibe aldı.

Melania Trump ile Barron Trump'ın seyahat programları mercek altına alınırken, Trump'ın siyasi operasyonunu yöneten Susie Wiles'ın telefon trafiği de aylar boyunca izlendi.

Trump'a karşı gizli FBI operasyonu! ABD basını açıkladı: Kod adı "Plasmic Echo"

GİZLİ OPERASYONUN KOD ADI: "PLASMIC ECHO"

Operasyonun merkezinde Trump'ın başkanlıktaki ilk döneminin ardından ulusal güvenlikle ilgili belgeleri Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yasa dışı şekilde tutup tutmadığına yönelik soruşturma vardı.

Gözetim faaliyetleri FBI içinde "Plasmic Echo" kod adıyla yürütüldü.

FBI, Mar-a-Lago'da yapılacak aramanın zamanlamasını belirlemek için Trump ailesinin seyahatlerini takibe aldı. Mayıs 2022'nin sonlarında ajanlar arasında yapılan ve isimlerin sansürlendiği bir e-posta yazışmasında operasyon öncesinde tamamlanması gereken adımlar sıralandı.

Listede şu talimat yer aldı:

"FBI'ın FPOTUS [Eski ABD Başkanı] / FLOTUS [First Lady] / küçük oğulun seyahatlerini anlamasını kesinleştir (uçak türü ve özel zaman çizelgesi)."

Donald Trump'ın yanı sıra Melania ve Barron Trump'ın ne zaman seyahat edeceği ve hangi uçakları kullanacağı da operasyon planlamasının parçası haline geldi.

Trump'a karşı gizli FBI operasyonu! ABD basını açıkladı: Kod adı "Plasmic Echo"

TRUMP EVDEN ÇIKINCA BASKIN YAPILACAKTI

Aynı yazışmalarda Mar-a-Lago için arama emrinin tamamlanması, o dönem yetki alanına sahip Güney Florida ABD Başsavcılığı ile temasa geçilmesi ve West Palm Beach'te FBI, Adalet Bakanlığı ile Gizli Servis arasındaki koordinasyonun sağlanması da bulunuyordu.

Başka bir belgede baskının zamanlamasına ilişkin plan açıkça yer aldı:

"Herhangi bir arama emri, eski Başkan Mar-a-Lago'dan ayrıldıktan sonra tebliğ edilecektir."

FBI böylece Trump'ın malikanede olmadığı bir zamanı belirlemek üzere ailenin hareketlerini yakından takip etti.

Trump'a karşı gizli FBI operasyonu! ABD basını açıkladı: Kod adı "Plasmic Echo"

FBI AJANI BASKINDAN ÖNCE İTİRAZ ETTİ

Operasyondan yaklaşık bir ay önce FBI içinde baskının kapsamına ilişkin soru işaretleri ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan bir özel ajan, FBI'ın eski başkanın ofisini veya yatak odasını aramak için yasal yetkisinin bulunup bulunmadığı konusunda endişelerini dile getirdi ve Trump'ın avukatlarıyla daha fazla görüşülmesini önerdi.

Buna rağmen FBI, 8 Ağustos 2022'de Mar-a-Lago'ya girdi.

Aramada Trump'ın ofisinin yanı sıra Trump çiftinin her iki yatak odası da arandı.

Trump'a karşı gizli FBI operasyonu! ABD basını açıkladı: Kod adı "Plasmic Echo"

WRAY'DEN GARLAND'A EL YAZISIYLA ONAY MESAJI

Belgeler dönemin FBI Direktörü Christopher Wray ile dönemin ABD Başsavcısı Merrick Garland arasındaki temasları da ortaya çıkardı.

Wray, Mayıs 2022'de Garland'a gönderdiği notta soruşturmanın Trump'ın önceki yönetiminde görev alan üst düzey isimlere kadar uzanabileceği konusunda uyardı.

Soruşturmanın seçim öncesinde kamuoyuna açıklanması halinde "demokratik süreç için potansiyel olarak yıkıcı olabileceğini" kayda geçirdi.

Ancak Wray, aynı belgenin altına el yazısıyla şu notu düştü:

"Merrick, onaylamanı tavsiye ediyorum. CW."

Garland da Wray'in tavsiyesi üzerine gözetim faaliyetlerine onay verdi.

TRUMP'IN EN YAKIN İSİMLERİNDEN WILES DA TAKİBE ALINDI

Operasyon Mar-a-Lago baskınıyla sona ermedi.

Trump'ın 2024 seçimlerine hazırlanan siyasi operasyonunu yöneten ve daha sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olan Susie Wiles'ın telefon trafiği Şubat-Mayıs 2023 arasında takibe alındı.

FBI ajanları Wiles'ın Trump'la bağlantılı yaklaşık iki düzine avukatla yaptığı telefon görüşmelerini kayda geçirdi.

Takip yalnızca avukatlarla sınırlı kalmadı. Wiles'ın kampanya çalışanları, siyasi danışmanlar ve gazetecilerle yaptığı görüşmeler de kayıtlara girdi.

Yayımlanan belgelerde görüştüğü kişilerin büyük bölümünün isimleri sansürlendi. Bugünkü FBI Direktörü Kash Patel'in ismi ise açık bırakıldı. Patel, söz konusu dönemde devlet görevlisi değildi.

TRUMP'LA GÖRÜŞMESİNİ SANİYESİ SANİYESİNE KAYDETTİLER

FBI, Wiles'ın Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmelerini de takip etti.

Trump'ın akılda kalıcı bir kelimeyi temsil eden özel bir telefon numarası kullandığı kayda geçirildi. Belgelerde numaranın temsil ettiği kelime açıklanmadı.

19 Mayıs 2023 tarihli FBI kaydında Trump ile Wiles arasındaki görüşme şöyle yer aldı:

"Öğleden sonra 2.05'te FPOTUS Vanity Numarası, WILES'ı 16 dakika 11 saniye boyunca aradı."

BİR GÜNDE 39 TELEFON HAREKETİ

Günlük kayıtlarda Wiles'ın telefon trafiğinin neredeyse hiç durmadığı görüldü.



9 Mart 2023'te Wiles 39 telefon görüşmesi yaptı veya çağrı aldı. Saat 18.00'de "Kampanya 9" olarak kodlanan kişi Wiles'ı aradı ve görüşme 39 saniye sürdü. 18.10'da "Avukat 10" Wiles'ı aradı ve 49 saniye konuştu. 18.22'de Wiles "Kampanya 4"ü aramaya çalıştı, aynı dakikada "Kampanya 8" ile 56 saniyelik bir görüşme yaptı. 18.27'de "Kampanya 4" Wiles'ı geri aradı. 18.39'da "Avukat 12" ile 6 dakika 50 saniyelik görüşme gerçekleştirildi. Saat 20.10'da ise Trump'ın özel numarasından Wiles arandı. Bu görüşme 4 dakika 1 saniye sürdü

AVUKATLARLA TEMASLAR TEK TEK KAYDEDİLDİ

24 Mart 2023 tarihli başka bir e-posta, FBI'ın Wiles'ın Trump'ın avukatlarıyla temaslarını ne kadar ayrıntılı takip ettiğini gösterdi.

Washington Saha Ofisi tarafından hazırlanan kayıtta, Avukat 7 bugün öğleden sonra 2.04'te Wiles'ı 41 saniye boyunca aradı" denildi.

Bir FBI ajanı, aynı avukatın Wiles'ı ilk kez 21 Mart günü saat 14.10'da aradığını, Wiles'ın ise aynı gün 14.59'da kendisini geri aradığını kaydetti. İkinci görüşmenin 1 dakika 34 saniye sürdüğü belirtildi.

Ajan, ilgili soruşturmanın başlamasından itibaren ikili arasında tespit edilen temasların bunlarla sınırlı olduğunu da notlarına ekledi.

GAZETECİLERLE GÖRÜŞMELERİ DE LİSTEYE GİRDİ

Takip kayıtlarında gazeteciler de yer aldı. Şubat 2023'ün sonlarına ait FBI istihbarat analisti yazışmasında, bir ABC News muhabirinin Wiles'ı sabah 08.48'de aradığı ve görüşmenin 2 dakika 36 saniye sürdüğü kaydedildi.

Nisan 2023'te ise Wiles, Florida'nın Jacksonville kentinde FBI ajanlarıyla bir mülakat gerçekleştirdi.

FBI daha sonra Wiles'ın mülakatın hemen öncesinde ve sonrasında kimlerle görüştüğünü inceledi. 10 Nisan 2023 tarihli bir notta,

"FBI mülakatı tarihindeki ilgi çekici temasları belirlemek için WILES'ın telefon etkinliğini inceledi"ifadeleri yer aldı.

Wiles'ın aynı gün Trump ve eski başkanın bazı avukatlarıyla konuştuğu belirlendi. Ayrıca bir Washington Post muhabiri ile Politico'nun Florida büro şefinden de telefon aldığı kayda geçti.

SORUŞTURMA MAR-A-LAGO'DAKİ GİZLİ BELGELERE ODAKLANDI

Jack Smith'in soruşturması, Trump'ın başkanlıktan ayrıldıktan sonra ulusal güvenlikle ilgili gizli belgeleri Mar-a-Lago'da bulundurmasına ilişkin suçlamalara odaklandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında adaletin engellenip engellenmediği ve gizli belgelerin tamamının Ulusal Arşivler'e iade edildiğine ilişkin yanlış beyanda bulunulup bulunulmadığı da incelendi.

Trump'a karşı açılan gizli belgeler davası Temmuz 2024'te düşürüldü.

Davaya bakan federal yargıç, özel yetkili savcı Jack Smith'in Merrick Garland tarafından atanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

BEYAZ SARAY ATEŞ PÜSKÜRDÜ: "HESAP VERMELİLER"

Belgelerin ortaya çıkmasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis ,"Jack Smith'in gözetim operasyonu, hükümet gücünün utanç verici bir kötüye kullanımıydı" yorumunda bulundu.

Bis, operasyonu siyasi rakiplere karşı kolluk gücünün kullanılması olarak nitelendirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi rakipleri gözetlemek, kolluk kuvvetlerinin silah haline getirilmesidir, çok açık ve net. Sorumlular hesap vermelidir."

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