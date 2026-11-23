ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'daki üst düzey görevlere atamak istediği isimler konusunda kendi partisinin direnciyle karşılaştı. The Washington Post'a göre Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın iki kritik adayının onay sürecini durdurmaya hazırlanıyor.

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Savunma bütçesi ve askerî atamalarda yaşanan anlaşmazlıklar, Kongre'deki güç dengeleri değişmeden önce Beyaz Saray'ı zor durumda bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'daki kadrolaşma planına kendi partisinden engel geldi.

Senato'daki Cumhuriyetçiler, Trump'ın savunma politikalarını şekillendirecek iki üst düzey adayının atanmasını engellemeye hazırlanırken, Beyaz Saray'ın yüz milyarlarca dolarlık askerî harcama talebi de parti içindeki anlaşmazlıklara takıldı.

Trump'a kendi partisinden sinsi tuzak! Eli kolu bağlandı

TRUMP'A ENGEL

Bir yılı aşkın süre önce Pentagon'un strateji, planlar ve kabiliyetler direktörlüğüne aday gösterilen Austin Dahmer ile politika biriminin direktör yardımcılığı için seçilen Alex Velez-Green'in onay süreçlerinde ilerleme sağlanamadı.

ABD basınına konuşan yetkililer, iki ismin de Senato'da yeterli oya sahip olmadığını ve bu yıl değerlendirilecek son aday grubuna alınmayacağını aktardı.

KRİZİN ARKASINDAN ROMANYA KARARI ÇIKTI

Cumhuriyetçi senatörlerin iki adaya yönelik itirazlarının temelinde, Pentagon'un Avrupa'daki Amerikan askerî varlığını azaltma kararı var.

Pentagon, geçen yıl Romanya'dan bir ABD Kara Kuvvetleri tugayını çekme kararı almış, ancak bu adım Kongre'deki Cumhuriyetçi savunma politikası şahinlerinin tepkisini çekmişti.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, karar alınmadan önce kendilerine danışılmadığını savunarak Dahmer ve Velez-Green'i eleştirmişti.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ise Pentagon politika şefi Elbridge Colby'yi asker çekme kararı konusunda kendisine yalan söylemekle suçlamış, Colby iddiayı reddetmişti.

Trump'a kendi partisinden sinsi tuzak! Eli kolu bağlandı

350 MİLYARA DA GEÇİT YOK

Trump yönetiminin yaşadığı sorun yalnızca askerî atamalarla sınırlı kalmadı. The Washington Post'a göre Pentagon yetkilileri, Cumhuriyetçilerden 350 milyar dolarlık ek savunma finansmanını Demokratların desteğine ihtiyaç duymadan Kongre'den geçirmelerini istedi.

Söz konusu kaynağın bir bölümünün İran ile yürütülen savaş nedeniyle mühimmat ve silah sistemlerinde oluşan baskının giderilmesinde kullanılması planlanıyordu.

Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, destek arayışı kapsamında Kongre'de temaslarda bulunmuştu.

Fakat Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri John Thune, önceliğinin Demokratlarla birlikte iki partili bir savunma harcamaları tasarısı hazırlamak olduğunu açıkladı.

DONANMA VE KARA KUVVETLERİNDE DE ATAMA ÇIKMAZI

Trump'ın Deniz Kuvvetleri Bakanlığı için seçtiği Hung Cao da Senato'daki onay oturumunda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların eleştirileriyle karşılaştı.

Özellikle uçak gemilerindeki elektromanyetik uçak fırlatma sistemlerinin daha eski buharlı sistemlerle değiştirilmesi önerisi tartışmaya neden oldu.

Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, oturumda Cao'ya, "Buhara geri dönmek tartışmaya bile kapalıdır ve herkesin bunu anlaması gerekir" dedi.

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına aday gösterilen Orgeneral Chris LaNeve'nin atanmasına da bazı Cumhuriyetçilerin karşı çıktığı aktarıldı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in önceki komutan Orgeneral Randy George'u görevden almasının ardından LaNeve'nin adaylığı uzun süre ertelenmişti.

BEYAZ SARAY'DAN CUMHURİYETÇİLERE ÇAĞRI

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, Kongre'ye Trump'ın adaylarını "gecikmeksizin" onaylama çağrısında bulundu.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise Dahmer ve Velez-Green'in gelecek yıl yeniden aday gösterilebileceğini, Demokratların kontrolündeki Senato'da da onay ihtimalinin tamamen dışlanmadığını söyledi.

The Washington Post, Pentagon'daki atama krizinin Trump'ın savunma politikaları konusunda kendi partisi içinde yaşadığı daha geniş görüş ayrılıklarının bir parçası olduğunu paylaştı.

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