Trump'ı çileden çıkartan soru! Gazeteciyi azarlayarak kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Trump, Katar’ın hediye ettiği Boeing uçağına ilişkin soru soran NBC NEWS muhabiri Peter Alexander'ı azarlayarak salondan kovdu.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Oval Ofis'te basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında NBC News muhabiri Peter Alexander, Trump'a Pentagon'un çarşamba günü Air Force One olarak kullanılmak üzere 400 milyon dolarlık bir Katar jetini resmi olarak kabul etmesi konusunu sordu.

"SEN GERÇEKTEN BERBAT BİR MUHABİRSİN"

Trump, Alexander'ın sözünü yarıda kesip tersleyerek "Sen neden bahsediyorsun? Buradan defolup gitmelisin. Bunun Katar uçağıyla ne alakası var? Sen gerçekten berbat bir muhabirsin. Birincisi, muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Yeterince zeki değilsin.” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Hava Kuvvetleri’ne verilen jetin çok hoş bir şey olduğunu söyleyerek Katar’ın ayrıca 5.1 trilyon dolarlık yatırım yaptığına da dikkat çekti.