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Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı! Trump'a suikast girişimi gözünü korkuttu

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Netanyahu&#039;yu ölüm korkusu sardı! Trump&#039;a suikast girişimi gözünü korkuttu

Dünya Haberleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uğradığı suikast girişiminin ardından, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yapılan sayısız katliamın öncüsü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu kendisi, ailesi, bakanlar ve kamu görevlilerine yönelik ölüm tehditlerinde bulunulduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Temmuz tarihinde Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu kulağından yaralanmasının ardından ülke liderlerini ölüm korkusu sardı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 10 binlerce masum sivilin ölümüne yol açan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı! Trump'a suikast girişimi gözünü korkuttu - 1. Resim

NETANYAHU'YU ÖLÜM KORKUSU SARDI

İsrail Başbakanlığı, Netanyahu’nun haftalık kabine toplantısındaki konuşmasına dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Netanyahu'dan korku dolu sözler geldi.

"Başbakan ve aile üyelerine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik açık öldürme ve şiddet tehditlerine tanık olduklarını" belirten Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığı ve bunun başsavcının işi olduğu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı! Trump'a suikast girişimi gözünü korkuttu - 2. Resim

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı! Trump'a suikast girişimi gözünü korkuttu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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