Trump'ın sözleri Rusya'yı harekete geçirdi: Açıklamaları çok ciddi

ABD Başkanı Donald Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini söylemişti. ABD'den gelen açıklamayla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin gerek görürse Trump'a cevap verecek. Açıklamaları çok ciddi. Washington'da söylenenleri analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik son açıklamalarına ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere konuştu.

ABD, NATO ve Brüksel’de Ukrayna’ya ilave silah sevkiyatına yönelik alınan kararları eleştiren Peskov şu ifadeleri kullandı:

"Bu alınan kararların, Ukrayna tarafından barış işareti yerine savaşın devam edilmesine yönelik bir sinyal olarak algılandığından şüphe yoktur."

"PUTIN GEREK GÖRÜRSE CEVAP VERECEK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "gerek görmesi" halinde Trump’a cevap vereceğine işaret eden Peskov, "Trump’ın açıklamaları çok ciddi. İçerisinde şahsen Putin'e yönelik ifadeler bulunuyor. Washington'da söylenenleri analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var." dedi.

"RUSYA, UKRAYNA İLE ÜÇÜNCÜ TUR MÜZAKERELERE HAZIR"

ABD basınında çıkan, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "Moskova ve St. Petersburg’a muhtemel saldırıları" ele aldığına yönelik haberleri değerlendiren Peskov, "Bu tür söylemler ortaya yeni çıkmadı." dedi. Peskov, Rusya’nın, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ve Ukrayna’dan takvim konusunda teklif beklediklerinin altını çizdi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, dün, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.