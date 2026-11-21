ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından Air Force One'da olağan dışı güvenlik önlemleri alındı. Çin'de kullandıkları cep telefonları ABD'li gazetecilerden toplanarak sinyal engelleyici özel çantalara yerleştirildi. Beyaz Saray personelinin geçici telefonları ise imha edilmek veya içindeki veriler silinmek üzere toplandı. Yetkililer, uygulamanın casusluk girişimlerine karşı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Özetle Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden dönüşünde, başkanlık uçağı Air Force One'da casusluk endişesi nedeniyle sıra dışı güvenlik önlemleri uygulandı

İkinci kez Trump ile birlikte Çin'e giden ABD'li gazetecilerden, ziyaret sırasında kullandıkları cep telefonlarını teslim etmeleri istendi.

Uçak, Çin'in Şenzen kentinden ayrılmaya hazırlanırken toplanan telefonlar, dışarıdan kablosuz bağlantı kurulmasını engelleyen özel çantalara yerleştirildi.

Trumpın uçağında casusluk şüphesi! Gazetecilerin telefonlarına el konuldu

UÇAKTA NELER YAŞANDI?

Beyaz Saray basın havuzunda görev yapan bir gazeteci, ABD'ye döndükten sonra yayımladığı raporda uçakta yaşananları anlattı.

Gazeteci, "Uçağa bindiğimizde bir görevli havuz muhabirlerinden bir dizi cep telefonunu topladı ve bunları sinyali engellemek üzere tasarlanmış bir Faraday çantasına yerleştirdi." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın gerekçesinin de kendilerine açıklandığını aktaran gazeteci, "Bunun bize casusluk girişimlerine karşı gerekli bir siber güvenlik önlemi olduğu açıklandı." dedi.

Gazetecilerin Çin'de kullandıkları telefonlar, Air Force One ABD topraklarına inene kadar özel çantalarda tutuldu.

Trumpın uçağında casusluk şüphesi! Gazetecilerin telefonlarına el konuldu

BEYAZ SARAY PERSONELİNİN TELEFONLARI İMHA İÇİN ALINDI

AFP'nin aktardığı ayrı bir video havuzu raporuna göre, bir başkanlık yardımcısı da Beyaz Saray personelinin Çin ziyareti boyunca kullandığı geçici cep telefonlarını topladı.

"Kullan-at telefon" olarak bilinen bu cihazların imha edilmesi veya içlerindeki verilerin tamamen silinmesi planlandı.

Söz konusu telefonlar, muhtemel siber güvenlik tehditlerine karşı kişisel ve kurumsal telefonların yerine geçici olarak kullanılıyor.

GAZETECİLER KENDİ TELEFONLARINI ÇİN'E GÖTÜRMEDİ

Çin ziyaretine katılan çok sayıda gazeteci ve foto muhabiri, ülkeye iniş yapmadan önce kişisel ve iş telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını ve akıllı saatlerini sinyal engelleyici Faraday çantalarına koyarak uçakta bıraktı.

Cihazlar güvenlik görevlileri tarafından toplanmadı ve gazeteciler ABD'ye dönüş uçuşunda kendi cihazlarını kullanabildi.

Ancak Çin'de normal cep telefonlarını kullanan gazeteciler, cihazlarını teslim etmek zorunda kaldıkları için dönüş yolculuğunda telefonlarına erişemedi.

Toplanan telefonlar, Air Force One'ın ABD'ye iniş yapmasının ardından gazetecilere geri verildi.

FARADAY ÇANTASI NEDİR?

Trump'ın uçağında kullanılan Faraday çantaları, cep telefonları ve diğer elektronik cihazların dış dünyayla kablosuz iletişimini kesmek amacıyla tasarlanıyor.

Söz konusu çantalar, cihazların mobil şebeke, Wi-Fi ve diğer kablosuz bağlantılar üzerinden veri alışverişi yapmasını engelleyerek, izleme ve veri toplama girişimlerine karşı koruma sağlıyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala