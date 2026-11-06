ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir süredir görüşmeler yürüttüklerini belirterek, temasların olumlu ilerlediğini ve “Çok iyi gidiyoruz” dedi. Hürmüz Boğazı'nın petrol sevkiyatına açık tutulması konusunda da önemli ilerleme kaydettiklerini ifade eden Trump, müzakerelere ilişkin iyimser mesaj verdi.

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ABD Başkanı Trump, Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa açıklamada bulundu.

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması: "Çok iyi gidiyoruz"

"GÖRÜŞMELERDE ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

İran'a yönelik mesajının ne olduğu sorulan Trump, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz. İran ile görüşüyoruz, bir süredir de görüşüyoruz." cevabını verdi.

Son 6-7 aydır hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini söyleyen ABD Başkanı, petrol sevkiyatı açısından Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasına ilişkin de önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

İran'la yürütülen temasların olumlu ilerlediğini yineleyen Trump, "Çok iyi gidiyoruz ve onlarla görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki ara seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, seçimlerde Demokratlara karşı kaybetmelerinin büyük oranda "İran Savaşı" ve ona bağlı "hayat pahalılığından" kaynaklandığını dile getirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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