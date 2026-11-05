Trump’ın korkulu rüyası Türk! Milyonlar onu konuşuyor: Seçmenleri ablukaya alan Hasan Piker kimdir?

"HasanAbi" adıyla tanınan 35 yaşındaki Piker'in seçim gecesi gerçekleştirdiği canlı yayını aynı anda 241 bin 783 kişi izledi. Demokrat adaylara verdiği destekle Amerikan siyasetinin en çok tartışılan isimlerinden biri haline gelen Piker, Cumhuriyetçilerin kendisini hedef alan seçim stratejisinin başarısız olduğunu savundu.

Peki, Trump'ın bile hedef aldığı Hasan Piker kimdir ve ABD seçimlerinde nasıl bir rol oynadı?