Trump’ın korkulu rüyası Türk! Milyonlar onu konuşuyor: Seçmenleri ablukaya alan Hasan Piker kimdir?
ABD'de haftalardır bir Türk konuşuluyor.
Başkan Donald Trump'ın seçim meydanlarında hedef aldığı, Cumhuriyetçilerin karşı kampanya yürüttüğü Türk kökenli yayıncı Hasan Piker, 3 Kasım ara seçimlerinde milyonlara ulaşan yayınlarıyla adından söz ettirdi.
"HasanAbi" adıyla tanınan 35 yaşındaki Piker'in seçim gecesi gerçekleştirdiği canlı yayını aynı anda 241 bin 783 kişi izledi. Demokrat adaylara verdiği destekle Amerikan siyasetinin en çok tartışılan isimlerinden biri haline gelen Piker, Cumhuriyetçilerin kendisini hedef alan seçim stratejisinin başarısız olduğunu savundu.
Peki, Trump'ın bile hedef aldığı Hasan Piker kimdir ve ABD seçimlerinde nasıl bir rol oynadı?
Hasan Piker, 1991 yılında ABD'nin New Jersey eyaletinde doğdu. Ailesiyle Türkiye'ye döndükten sonra çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü Ankara'da geçirdi.
TED Ankara Kolejinde eğitim gören Piker, 18 yaşında üniversite öğrenimi için ABD'ye döndü.
Önce Miami Üniversitesinde öğrenim gördü, ardından Rutgers Üniversitesine geçti. 2013 yılında siyaset bilimi ve iletişim alanlarında lisans eğitimini tamamladı.
Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur'un yeğeni olan Piker, medya kariyerine dayısının kurucuları arasında bulunduğu The Young Turks bünyesinde başladı.
2016'da "The Breakdown" programını sunan Piker, 2018'de Twitch yayınlarına yöneldi.
2020 yılında The Young Turks'ten ayrılarak bağımsız yayıncılığa geçen Piker, özellikle genç Amerikalılara hitap eden siyasi yorumlarıyla tanındı. Filistin yanlısı açıklamaları, İsrail politikalarına yönelik eleştirileri ve Demokrat Parti içindeki ilerici adaylara verdiği destekle Amerikan siyasetinde tartışılan isimlerden biri haline geldi.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve Michigan'daki Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed gibi isimlerin kampanyalarına destek veren Piker, Twitch'te üç milyonu aşkın takipçiye ulaştı.
TRUMP "KOMÜNİST FANATİK" DİYEREK HEDEF ALMIŞTI
Hasan Piker, seçimlerden aylar önce ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı isimler arasındaydı.
Trump, 21 Ağustos 2026'da Güney Carolina'nın Myrtle Beach kentinde düzenlediği mitingde, Michigan'daki Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed'in Piker ile birlikte kampanya yürütmesini eleştirdi.
Piker'in adını doğrudan anmayan Trump, El-Sayed'in "Amerika'nın 11 Eylül'ü hak ettiğini söyleyen komünist bir fanatikle" kampanya yaptığını söyledi.
Trump, "Biz bunu hak ettik, öyle mi? Bütün o ölümü ve yıkımı hak ettik" ifadelerini kullandı.
Trump'ın sözlerinin ardından Piker, ABD Başkanı'nın kendisinden ilk kez söz ettiğini söyleyerek sosyal medyada alaycı bir paylaşım yaptı.
"BENİ SEÇİM STRATEJİLERİNİN MERKEZİNE KOYDULAR"
Piker, seçim gecesi gerçekleştirdiği yayında Cumhuriyetçilerin kendisine yönelik kampanyasını da değerlendirdi.
Cumhuriyetçi Partinin kendisini ara seçim stratejisinin merkezine yerleştirdiğini savunan Piker, "Beni ara seçim stratejilerinin merkezindeki isim haline getirebileceklerini düşündüler. Bu tam anlamıyla büyük bir başarısızlık oldu" dedi.
Kendisine yönelik reklam kampanyalarının Demokrat adayların oylarını azaltmayacağını düşündüğünü söyleyen Piker, bu süreçte ölüm tehditleri aldığını da anlattı.
Piker, "On milyonlarca, hatta yüz milyonlarca doları saldırı reklamlarına harcamanın adaylara hiçbir etkisi olmayacağını düşünüyordum. Bunun yalnızca itibarımı zedeleyeceğini biliyordum" ifadelerini kullandı.
Seçim gecesi destekçilerine seslenen Piker, kapı kapı dolaşarak seçmenlerle görüştüklerini, telefon görüşmeleri yaptıklarını ve yakınlarını Demokrat adaylara oy vermeye ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.
İNGİLTERE SEYAHAT İZİNLERİNİ İPTAL ETTİ
Piker, 2026 yılının başlarında İngiltere'nin aldığı tartışmalı kararla da çok konuşulmuştu.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, haziran ayında Hasan Piker ile dayısı Cenk Uygur'un ülkeye vizesiz seyahat etmelerini sağlayan Elektronik Seyahat İzinlerini (ETA) iptal etti.
İki ismin Londra'daki South by Southwest festivaline ve Oxford Üniversitesinin münazara topluluğu Oxford Union'daki etkinliğe katılması planlanıyordu.
İngiliz makamları, kararın iki ismin ülkedeki varlığının kamu yararına uygun olmayabileceği değerlendirmesine dayandığını açıkladı.
Karar, Piker ve Uygur'a kalıcı giriş yasağı getirildiği anlamına gelmiyordu. İki ismin ayrıca vize başvurusunda bulunabileceği bildirildi.
Piker ise kararın ifade özgürlüğü açısından sorun oluşturduğunu yineledi.
İSRAİL POLİTİKASI NEDENİYLE TRUMP'I YERDEN YERE VURDU
Filistin yanlısı ve Siyonizm karşıtı görüşleriyle tanınan Piker, seçim gecesi yayınında ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve mali desteği sert sözlerle eleştirdi.
Trump'ın İsrail'e yardımları sona erdireceği yönündeki sözlerine inanmadığını söyleyen Piker, "Trump, Amerikalıların çoğunun İsrail'in savaşlarında savaşmak istemediğini biliyor" dedi.
Piker, Trump yönetiminin İsrail'e yönelik mevcut desteğini gerçekten sona erdireceğine inanmadığını ifade etti.
Özellikle genç seçmenler arasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Piker, Demokrat adaylara verdiği destek ve Cumhuriyetçilere yönelik eleştirileriyle Trump'ın seçim kampanyasının da hedeflerinden biri haline geldi.
ABD ANA AKIM MEDYASININ YAPAMADIĞINI YAPTI! 13 SAATTE 241 BİN İZLEYİCİ
TwitchTracker verilerine göre Piker'in seçim gecesi yayını 13 saat 26 dakika sürdü. Yayında en yüksek eş zamanlı izleyici sayısı 241 bin 783'e ulaştı.
Ortalama 149 bin 213 kişinin aynı anda takip ettiği yayının toplam izlenme süresi 2 milyon saati aştı. Piker'in kanalı yayın boyunca 29 bin 326 yeni takipçi kazandı.
Yayın analiz şirketi Streams Charts'ın 4 Ekim-2 Kasım dönemini kapsayan araştırmasında da Piker'in seçim yayınlarındaki ağırlığı ortaya çıktı.
Twitch, YouTube, Kick ve Rumble platformlarında 2 binden fazla kanalın seçim yayınları toplam 10,27 milyon saat izlendi. Piker'in yayınları bu sürenin yaklaşık yüzde 45'ini oluşturdu.
DEMOKRAT ADAYLARLA BİRLİKTE KAMPANYA YÜRÜTTÜ
Hasan Piker, ABD'de özellikle Demokrat Parti içindeki ilerici isimlerle kurduğu ilişkilerle de tanınmakta.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve Michigan'daki Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed gibi isimlerin kampanyalarına destek verdi.
Piker'in siyasi yayıncılıktaki etkisi 2020 başkanlık seçimleri döneminde de gündeme gelmişti.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez ve Ilhan Omar ile birlikte katıldığı "Among Us" oyunu yayını, farklı kanallarda toplam yaklaşık 700 bin eş zamanlı izleyiciye ulaştı.
Söz konusu yayın, gençleri oy kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir seçim etkinliği olarak düzenlendi.
Piker, 2026 seçimlerinde de özellikle genç seçmenlere ulaşmak amacıyla ilerici adaylarla ortak etkinliklere katıldı.
MİLYONLARCA İZLEYİCİ SANDIKTA NE KADAR ETKİLİ OLDU?
Piker'in yayınları, ABD'de sağcı ve aşırı sağcı yorumcuların etkili olduğu genç erkek izleyici kitlesine ulaşması nedeniyle de tartışılıyor.
Fordham Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Nojang Khatami, Piker'in özellikle genç erkeklere yönelik sağcı dijital yayıncılığa soldan bir alternatif oluşturduğunu değerlendirdi.
Khatami, Piker'in siyasi adaylara görünürlük kazandırdığını, gençleri siyasi katılıma teşvik ettiğini ve Amerikan solunun taleplerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını anlattı.
11 EYLÜL SÖZLERİ YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Trump'ın Piker'e yönelik eleştirilerinin merkezinde, yayıncının 2019 yılında kullandığı bir ifade bile yer almıştı.
Piker, 20 Ağustos 2019'daki Twitch yayınında Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve eski asker Dan Crenshaw'ın ABD'nin yurt dışındaki askeri müdahalelerine verdiği desteği eleştirirken "Amerika 11 Eylül'ü hak etti" dedi.
Sözleri ABD'de tepki çekti. Twitch, Piker'in hesabını bir haftalığına askıya aldı.
Piker, iki gün sonra The Young Turks yayınında kullandığı dilin uygunsuz olduğunu kabul etti. Saldırılarda hayatını kaybeden sivillerle ABD'nin dış politikasını birbirinden ayırmaya çalıştığını söyledi.
Piker, 17 Ağustos'ta Reuters'a gönderdiği açıklamada "hak etti" ifadesini kullanmasının yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi.
"Hiç kimse bir terör saldırısının mağduru olmayı hak etmez" diyen Piker, sözlerinin siyasi amaçlarla bağlamından koparıldığını ileri sürdü.