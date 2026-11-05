İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken 1 işçi yaralı olarak göçük altından çıkartıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen göçük paniğe neden oldu. Temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.

Olayın ardından ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarılması için harekete geçti.

İstanbul Bahçelievlerde inşaatta göçük! 2 kişi toprak altında kaldı

TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI

Olay, Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı.

Göçük sırasında inşaatta çalışan 2 işçi toprak altında kaldı.

İstanbul Bahçelievler'de inşaatta göçük! 2 kişi toprak altında kaldı

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalarda şimdiye kadar 1 işçi toprak altından yaralı olarak kurtarıldı.

İstanbul Bahçelievlerde inşaatta göçük! 2 kişi toprak altında kaldı

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler'de inşaatta göçük! 2 kişi toprak altında kaldı

İşçilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken göçüğün meydana geliş nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala