İstanbul Bahçelievler'de inşaatta göçük! 2 kişi toprak altında kaldı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken 1 işçi yaralı olarak göçük altından çıkartıldı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen göçük paniğe neden oldu. Temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.
Olayın ardından ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarılması için harekete geçti.
TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI
Olay, Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı.
Göçük sırasında inşaatta çalışan 2 işçi toprak altında kaldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalarda şimdiye kadar 1 işçi toprak altından yaralı olarak kurtarıldı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Göçük altında kalan işçilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İşçilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken göçüğün meydana geliş nedeninin belirlenmesi bekleniyor.