Her an çökebilir! Sesi duyan deprem sandı, kendini sokağa attı, “40 kişinin hayatı söz konusu” deyip yardım istedi
Sultangazi’de çöken bahçe duvarı, 50. Yıl Mahallesi’nde endişeye neden oldu. Müteahhitle defalarca görüştüklerini belirten apartman sakini Ramazan Erçel, herhangi bir önlem alınmadığını öne sürdü. Erçel “Burası yıkılınca deprem oldu diye hepimiz dışarıya kaçtık. Yağmur yağarsa bu bina her an çökebilir. Bu binada 30-40 kişinin hayatı söz konusu. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.
Dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın bahçe duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü.
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Gürültüyle yataklarından fırlayan apartman sakinleri, deprem olduğunu düşündü. Geceyi korku ve panik içerisinde geçiren vatandaşlar, bitişikteki inşaat alanında açılan derin temel çukurunun yağmur sularıyla dolması nedeniyle binanın temelinin zarar gördüğünü ve duvarın bu sebeple çöktüğünü iddia etti.
“BİNAMIZ HER YERDEN ÇÜRÜK”
Müteahhitle defalarca görüştüklerini belirten apartman sakini Ramazan Erçel, herhangi bir önlem alınmadığını öne sürdü. Erçel “Bu bina kendimize ait. Yan taraftaki binanın inşaatı için 2-3 ay önce kazı yapıldı ancak o günden beri bir çalışma yapılmadı. Belediyeden gelip müteahhide dış cepheyi sıva yapmasını söylediler fakat yapmadılar. Binamız her yerden çürük. Daha önce binamızı deldiler, gelip delikleri kapatıp gidiyorlar, bir daha da gelmiyorlar. Müteahhit bize ihanet ediyor. Bu binada 30-40 kişi yaşıyor.
“HER AN ÇÖKEBİLİR"
Erçel, duydukları endişeyi şöyle dile getirdi:
Yıkılmasının sebebi de bu inşaattır. Burası yıkılınca deprem oldu diye hepimiz dışarıya kaçtık. Gece saat 01.00-02.00’ye kadar çoluk çocuk hepimiz sokaktaydık. Şu anda bu binada oturmak riskli. Yağmur yağarsa bu bina her an çökebilir. Yan inşaatta temel için 4 metre derinliğinde kazı yapıldı. Yağmur suyu dolarsa bina çöker. Yetkililerden yardım istiyoruz, mağdur durumdayız. Bu binada 30-40 kişinin hayatı söz konusu. Ne yapacağımızı şaşırdık.