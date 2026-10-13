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Trump'tan hem Erdoğan hem İran açıklaması: "Kısa süre içinde..."

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Trump'tan hem Erdoğan hem İran açıklaması:
Başlık ResmiTrump'tan hem Erdoğan hem İran açıklaması: "Kısa süre içinde..."

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu belirterek, "Erdoğan harika bir arkadaşım" dedi. İran konusunda da kısa süre içinde karar vereceklerini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

"ERDOĞAN HARİKA BİR ARKADAŞIM"

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin değerlendirmesinde, Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu ifade etti. Erdoğan'ı 'harika bir arkadaşım' sözleriyle nitelendiren Trump, İran konusunda ise kısa süre içinde bir karar vereceklerini söyledi.

Trump'ın açıklamaları, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı değerlendirmeler arasında yer aldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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