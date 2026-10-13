Avrupa Birliği'nin iki büyük gücü Fransa ile Almanya arasında ipler geriliyor. Ekonomik kriz, enerji politikaları ve savunma sanayisindeki anlaşmazlıklar Paris-Berlin hattında gerilimi artırırken, AB'nin eski Komiseri Thierry Breton, "Almanlar zaten bizi yüzüstü bırakıyor" diyerek Berlin'i hedef aldı.

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Avrupa Birliği'nin (AB) eski İç Pazar Komiseri ve Fransa'nın eski Ekonomi Bakanı Thierry Breton, Fransız televizyon kanalı LCI'de Almanya'nın enerji politikalarını hedef aldı.

Berlin'in Rus doğal gazına bağımlı hale geldiğini belirten Breton, Avrupa'nın bu kez ABD'ye bağımlılığının arttığına işaret etti.

Almanya'nın geçmişteki hatası Avrupa'yı vurdu! Trump yıllar önce uyarmış

"ALMANLAR ZATEN BİZİ YÜZÜSTÜ BIRAKIYOR"

LCI'de gazeteci Darius Rochebin'in konuğu olan Thierry Breton, Avrupa'daki ekonomik sorunları ve Fransa'nın artan borç yükünü değerlendirdi.

Almanya'nın geçmişteki hatası Avrupa'yı vurdu! Trump yıllar önce uyarmış

Almanya ile Fransa arasındaki ekonomik farklılıklara değinen Breton, Berlin'in Avrupa içindeki tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu:

Almanlar zaten bizi yüzüstü bırakıyor. Fransız diplomatlar da mükemmel. Ama odaya giriyorlar ve onlara şunu söylüyoruz: Bakın, biz ortak para kullanıyoruz, borçlarınızı ne zaman ödeyeceksiniz?

"ALMANLAR RUS GAZINA BAĞIMLI HALE GELDİ"

Breton, Almanya'nın Rusya'dan doğal gaz tedarikine yönelik geçmişte izlediği politikaları da hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Almanya'yı Rus enerjisine bağımlılık konusunda uyardığı konuşmayı hatırlatan Breton, Alman heyetinin o dönemde Trump'ın sözlerine gülerek karşılık verdiğini belirtti:

"Almanlar alay ediyorlar, 'Bu kalın kafalı herif de kim bize ders vermeye geliyor?' diyorlar. Ve meğerse Almanlara karşı haklı olan o kalın kafalı adammış."

Almanya'nın geçmişteki hatası Avrupa'yı vurdu! Trump yıllar önce uyarmış

Breton, Berlin'in izlediği enerji politikasının sonuçlarına dair ise "Almanlar Rus gazına akıl almaz bir ölçüde bağımlı hale gelip kendilerini köleleştirmişlerdi. Piyasayı Rus gazıyla doldurdular ve şimdi de Amerikalılara iki kat köle oldular." yorumunu paylaştı.

Almanya'nın geçmişteki hatası Avrupa'yı vurdu! Trump yıllar önce uyarmış

AVRUPA'NIN YENİ BAĞIMLILIĞI: ABD

Avrupa'nın Rus doğal gazından uzaklaşmasının ardından ABD'den yapılan enerji ithalatının hızla arttığını belirten Breton, bu değişimin Avrupa'nın stratejik bağımsızlığı açısından yeni sorunlar doğurduğunu iddia etti.

2021 yılında ABD'nin Avrupa Birliği doğal gaz ithalatındaki payının yaklaşık yüzde 6 olduğunu ifade eden Breton, 2028'e ilişkin projeksiyonlarda bu oranın yüzde 42'ye ulaşmasının beklendiğini söyledi:

"Rusya'nın yerini ABD ile değiştirdik, üstelik çok daha pahalı bir gazla."

ABD'nin enerji ticaretini ekonomik ve siyasi bir baskı aracı olarak kullanabileceğini savunan Breton, Avrupa'nın tek bir tedarikçiye bağımlı kalmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Almanya'nın geçmişteki hatası Avrupa'yı vurdu! Trump yıllar önce uyarmış

"AZERBAYCAN, NORVEÇ VE KATAR VAR"

Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamak için farklı kaynaklara yönelmesi gerektiğini söyleyen Breton, alternatif tedarikçiler arasında Azerbaycan'ı da saydı.

"Gazı nereden alacağız? Lüksemburg'dan değil ya! Hâlâ satmaya hazır birçok ülke var. Azerbaycan var. Norveç var. Katar var."

Breton, Avrupa'nın enerji güvenliği için tedarikçi çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirterek stratejik özerklik çağrısını yineledi.

FRANSA-ALMANYA HATTINDA SAVUNMA KRİZİ! İSRAİL DETAYI

Öte yandan Fransa'nın artan borç yükü, bütçe sorunları ve emeklilik sistemi üzerindeki tartışmalar sürerken, Berlin'in savunma sanayisindeki tercihleri de Fransız kamuoyundaki eleştirilerin hedefinde.

Özellikle Fransa, Almanya ve İspanya'nın ortak geliştirmeyi planladığı FCAS/SCAF yeni nesil savaş uçağı projesinde yaşanan anlaşmazlıklar, iki ülke arasındaki sanayi rekabetini öne çıkarıyor.

Almanya'nın Avrupa dışından silah tedarikine yönelmesi de tartışmaların bir başka boyutunu oluşturuyor.

Berlin'in Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişiminde İsrail yapımı Arrow 3, ABD yapımı Patriot ve Alman IRIS-T sistemlerini tercih etmesi, buna karşılık Fransa-İtalya ortak üretimi SAMP/T sistemine yer vermemesi Fransız tarafındaki eleştirileri artırıyor.

Almanya'nın Amerikan F-35 savaş uçaklarını satın alması da Avrupa'nın savunma alanında stratejik özerklik hedefiyle ilgili tartışmalarda öne çıkıyor.

Fransa'da ekonomik sorunların ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasi gündemdeki ağırlığı artarken, Berlin ile yaşanan anlaşmazlıkların da iç politika tartışmalarında daha fazla yer bulması bekleniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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