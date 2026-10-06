Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı BND'nin eski Başkanı August Hanning, casusluk şüphesiyle düzenlenen operasyonla tutuklandı. Alman basını, Hanning'e yaklaşık 2 bin gizli belgenin sızdırıldığını öne sürerken, eski istihbarat şefinin elde ettiği bilgilerle yabancı bir istihbarat servisi için çalışma yaptığı şüphesi araştırılıyor.

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Almanya'da casusluk şüphesi bu kez devletin istihbarat yapılanmasının en üst kademesine uzandı. Ülkenin dış istihbarat teşkilatı BND'yi 7 yıl boyunca yöneten August Hanning, gizli belgeleri temin ettiği ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle tutuklandı.

Hanning'in, görevinden ayrıldıktan sonra da teşkilattan gizli belgeler temin ettiği iddia edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Hanning hakkında devlet sırlarının elde edilmesi ve ifşası, devlete karşı casusluk, vatana ihanete teşebbüs ve gizli servis ajanı olarak çalışma dahil çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma yürütülüyor.

Almanya'nın devlet sırları sızdırıldı mı? BND'nin eski Başkanı casusluk şüphesiyle tutuklandı

YILLARCA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un ortak araştırmasına göre Hanning'in BND Başkanlığından ayrılmasının ardından eski teşkilatıyla gizli bilgi akışının kesilmediği öne sürüldü.

Hanning'in eski özel kalem müdürünün yıllar boyunca kendisine gizli belgeler sağladığından şüpheleniliyor.

Soruşturma kapsamında Hanning'e gizli belgeleri sağladığı öne sürülen eski BND çalışanı da tutuklandı. Eski çalışan hakkında vatana ihanete teşebbüse yardım ve yataklık ile devlete karşı casusluk suçlamaları yöneltildi.

BAŞBAKANLIK İÇİN HAZIRLANAN RAPORLAR DA VAR

Süddeutsche Zeitung'a göre Hanning'e ulaştırıldığı iddia edilen gizli belgeler arasında Almanya Başbakanlığı için hazırlanan istihbarat raporları da bulunuyor.

NDR ise Hanning'in bu bilgileri BND'den ayrıldıktan sonra yürüttüğü özel danışmanlık faaliyetlerinde kullandığını aktardı.

DEVLET SIRLARI YABANCI GÜÇLERE Mİ AKTARILDI?

Alman müfettişlerin şimdi cevabını aradığı en kritik sorulardan biri, gizli bilgilerin Hanning'de kalıp kalmadığı.

Soruşturma kapsamında, BND'den temin edildiği öne sürülen gizli bilgilerin yabancı güçlere aktarılıp aktarılmadığı da araştırılıyor.

Ancak mevcut haberlerde bilgilerin herhangi bir yabancı ülkeye veya istihbarat servisine aktarıldığının kesinleştiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

SORUŞTURMANIN UCU BAŞKA DAVAYA UZANDI

Alman basınına göre soruşturma, iş kadını Christina Block ile bağlantılı davalar ve Başbakanlıktan gizli belgelerin sızdırıldığı iddiaları hakkında yürütülen işlemler sırasında elde edilen bilgiler üzerine başladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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