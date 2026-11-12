ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma yapmaya ihtiyaç duymadıklarını belirterek, "O günler çoktan geçti. Onların paraları da boğazları da bizde." dedi. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'e ise Demokratların yönettiği eyaletlerdeki yolsuzluk ve suç iddialarına odaklanması talimatını verdi.

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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la anlaşma arayışında olmadıklarını belirterek Washington yönetiminin bu yöndeki girişimlere son vermesi gerektiğini söyledi.

"PARALARI DA BOĞAZLARI DA BİZDE"

Trump, paylaşımında, "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. Onların paraları da boğazları da bizde." ifadelerine yer verdi.

VANCE'E 'DEMOKRATLARIN EYALETLERİNE YÖNEL' TALİMATI

Öte yandan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'e Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerdeki yolsuzluk ve suç iddialarına odaklanması talimatını verdi.

Trump'tan Vance'e 'yolsuzluk' talimatı! Demokratlar hedefte

Minnesota, California ve Illinois başta olmak üzere Demokratların yönettiği eyaletleri hedef alan Trump, bu bölgelerin kötü yönetildiğini ve yolsuzluk nedeniyle büyük kayıplar yaşandığını ileri sürdü. Her ay milyarlarca doların çalındığını iddia eden Trump, söz konusu suç faaliyetlerinin önlenmesi halinde ABD bütçesinin kısa sürede dengelenebileceğini savundu.

Demokrat yönetimlerini yolsuzlukla suçlayan Trump, "Yolsuzluk, Demokrat liderliğin kanında var" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde hezimete uğramasından bir hafta sonra geldi. Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı Cumhuriyetçiler, seçim sonuçlarında ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik başlattığı savaşın etkili olduğunu savunmuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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