Trump yönetimi, Körfez ülkelerini ara seçimlerin ardından İran'a yönelik kısa süreli ancak yoğun bir askeri harekat düzenlenebileceği konusunda uyardı.

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ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesine göre Washington yönetimi, Körfez'deki bazı Arap ülkelerini kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinin ardından İran'a karşı kısa süreli ancak yoğun bir askeri harekata hazırlanmaları konusunda uyardı.

Diplomatik ve askeri kanallar üzerinden iletilen mesajların ardından ABD ve İsrail orduları, İran'a yönelik yeni saldırılar için hazırlıklarını hızlandırdı.

Washington ve Tel Aviv yönetimleri, Tahran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı ve İran'ı yeniden müzakere masasına oturtmayı hedefliyor.

Trump'tan Körfez ülkelerine savaş uyarısı! "Kısa saldırıp gideceğiz"

ABD'DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE TALİMAT

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre ABD yönetimi, Körfez ülkeleriyle diplomatik ve askeri kanallar üzerinden temasa geçti.

Washington, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a karşı kısa süreli ancak yoğun bir askeri operasyon düzenlenebileceği mesajını iletti.

ABD ve İsrail'in hazırlıkları, bölgede yeni ve daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalini artırdı.

Trump'tan Körfez ülkelerine savaş uyarısı! "Kısa saldırıp gideceğiz"

ABD ORDUSU HAREKETE GEÇTİ: PATRIOT SİSTEMLERİ SEVK EDİLİYOR

Diğer yandan ABD ordusu, İran'ın misillemelerine karşı Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmek için harekete geçti.

Teksas'tan bölgeye yeni bir Patriot hava savunma sistemi sevk edilirken saldırılara açık üslerdeki Amerikan askerleri daha güvenli noktalara taşındı.

Bölgedeki ABD birliklerinin mühimmat stokları yenilendi.

Bombardıman uçakları ve savaş jetleri yeni operasyonlar için hazırlandı.

Bir uçak gemisi taarruz grubu ile deniz piyadelerine bağlı bir keşif birliğinin de gelecek ay Orta Doğu'ya ulaşması bekleniyor.

Yeni savaş gemileri, bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 20 Amerikan savaş gemisine katılacak. Ancak mevcut gemilerden bazılarının görev değişimi kapsamında bölgeden ayrılması da gündemde.

Trump'tan Körfez ülkelerine savaş uyarısı! "Kısa saldırıp gideceğiz"

TRUMP İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ HEDEF ALABİLİR

The Wall Street Journal'a konuşan ve Trump'ın değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre ABD Başkanı henüz nihai kararını vermedi.

Ancak Trump, ara seçimlerin ardından İran'ın nükleer tesislerini ve kritik altyapısını hedef alabilecek geniş çaplı bir askeri operasyon seçeneğine sıcak bakıyor.

ABD yönetiminin önündeki diğer seçenek ise Tahran ile yeni bir anlaşmaya varmak.

Bölgesel arabulucuların diplomatik girişimleri devam etmesine rağmen taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Trump, geçen hafta katıldığı bir mitingde ilkbaharda İran'a karşı yürütülen ABD-İsrail bombardımanlarına atıfta bulunarak "Belki bir küçük Destansı Öfke daha gerçekleştiririz. Ya da anlaşırlar" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ise askeri planlara ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

Yönetimden yapılan açıklamada, "Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamamasını sağlamak için tüm seçenekleri masada tutuyor" denildi.

Trump daha önce ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını açıklamıştı.

NETANYAHU YENİ SALDIRI İÇİN BASTIRIYOR

İsrail ordusu da İran'a yönelik yeni bir operasyon için hedef listeleri ve saldırı planları hazırladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın askeri kapasitesinin daha da zayıflatılması ve nihayetinde Tahran'daki yönetimin devrilmesi amacıyla saldırıların yeniden başlatılmasını istiyor.

Yeni bir hava harekatı, Trump yönetiminin son aylarda İran'a uyguladığı ekonomik baskı politikasından askeri müdahaleye geçiş anlamına gelecek.

Washington'un ağırlaştırdığı yaptırımlar ve deniz ablukası, İran'ın petrol ihracatını sınırlandırırken hava ve kara ticaretini de büyük ölçüde daralttı.

İRAN'DAN MİSİLLEME TEHDİDİ

İran yönetimi ise yeni bir Amerikan veya İsrail saldırısına karşı bölgedeki ekonomik ve sivil hedefleri vurma tehdidinde bulundu.

Tahran, önceki çatışmalarda ABD üslerini, diplomatik tesisleri, enerji altyapısını ve Körfez ülkelerindeki havalimanlarını hedef almıştı.

ABD ve İsrail'in saldırılarına rağmen İran'ın elinde yüzlerce, hatta binlerce balistik füze bulunuyor.

Tahran yönetimi, çatışmalara verilen arayı füze stoklarını yenilemek, hava savunmasını güçlendirmek ve yeni misilleme planları hazırlamak için kullandı.

İran, depoladığı parçalardan yeni balistik füzeler üretmeye devam ederken İsrailli yetkililer Tahran'ın askeri kapasitesini yeniden oluşturma hızından endişe duyuyor.

Trump'tan Körfez ülkelerine savaş uyarısı! "Kısa saldırıp gideceğiz"

TRUMP: İRAN SAVAŞI BEN İSTEDİĞİMDE SONA EREBİLİR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarında savaşın sona ermesinin kendi kararına bağlı olduğunu iddia etti.

Trump, "İran savaşı, benim istediğim zaman sona erebilir" dedi.

İran'a yönelik açıklamalarını sürdüren Trump, çevresinde duyulan seslere de değinerek "Acaba bu İran'ın bir şeyler düşürmesi olabilir mi? O sesi duyuyor musunuz? Birçok ses var. Eğer sorun olmazsa, birkaç hafta içinde İran'ı ziyaret edeceksiniz" diye konuştu.

İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNDE SON DURUM

ABD ve İsrail, Haziran 2025'teki çatışmalarda İran'ın nükleer tesislerine ağır saldırılar düzenlemişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, saldırılarda zarar gören nükleer tesislerin onarıldığına veya yeniden inşa edildiğine ilişkin herhangi bir faaliyet tespit etmediklerini söyledi.

Ancak Grossi, denetçilerin söz konusu tesislere erişemediğini ve İran'ın nükleer malzemelerini başka noktalara taşıyıp taşımadığının doğrulanamadığını da açıkladı.

Trump'ın radarına aldığı hedefler arasında, İran'ın yerin yüzlerce metre altına inşa ettiği ve "Kazma Dağı" (Pickaxe Mountain) olarak bilinen nükleer tesis de bulunmakta.

YENİ SALDIRILAR İRAN'I MASAYA OTURTACAK MI?

ABD ve İsrail'in askeri hazırlıkları sürerken uzmanlar, yeni bombardımanların İran'ı geri adım atmaya zorlayacağı konusunda farklı görüşlere sahip.

Eski İsrailli askeri istihbarat yetkilisi Danny Citrinowicz, İran'ın kritik altyapısına yönelik saldırıların veya üst düzey yetkililerin hedef alınmasının Tahran'daki yönetimi devireceği düşüncesine karşı çıktı.

Citrinowicz'e göre yeni saldırılar, İran yönetiminin daha da içine kapanmasına ve füze ile nükleer programlarına daha sıkı sarılmasına yol açabilir.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones ise Trump'ın yeni saldırıları bir zafer olarak sunarak ABD'nin savaştaki rolünü azaltmayı tercih edebileceği görüşünde.

Jones, İran'ın nükleer programının yeni saldırılarla kalıcı biçimde durdurulmasının mümkün olmadığını savundu.

Orta Doğu'daki arabulucular ise yeni bir çatışmayı önlemek amacıyla Washington ve Tahran arasındaki müzakereleri yeniden başlatmaya çalışıyor.

Ancak ABD'nin İran'ın nükleer programının görüşülmesinde ısrar etmesi ve Tahran'ın müzakereler için ağır şartlar öne sürmesi, diplomatik çözümün önündeki başlıca engeller olmayı sürdürüyor.

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