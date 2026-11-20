ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada temaslarını 'ülke tarihindeki en başarılı başkanlık ziyaretlerinden biri' olarak nitelendirdi. Çin ve Rusya'nın ziyaretten etkilendiğini söyleyen Trump, İran'la muhtemel bir anlaşmaya ilişkin de konuşarak, "Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Çin ziyareti ve İran'la muhtemel anlaşma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin ziyaretinin son derece başarılı geçtiğini savunan Trump, "Dün akşam ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim" ifadelerini kullandı.

"Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yapay zeka alanındaki başarımız nedeniyle beni tebrik etti" diyen Trump, "Veri merkezleri için çok sert bir mücadele vereceğiz. Şirketlerimizin ülkemizin dışında veri merkezleri inşa etmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

"BENİ DEĞİL, ÜLKEMİZİ KARŞILADI"

ABD Başkanı Donald Trump, Jinping'in kendisini uçaktan inişinde karşılamasına ilişkin, "Xi uçakta beni değil, ülkemizi karşıladı. Bu daha önce asla yapmadığı bir şey. Bu, ülkemize saygı duyduğu anlamına geliyor" dedi.

"PETROL FİYATLARI ANLAŞMAYA BAĞLI"

İran'la yürütülebilecek müzakerelere de değinen Trump, petrol fiyatlarının İran'la yapılacak bir anlaşmaya bağlı olduğunu belirtti.

Trump, "Petrol fiyatları İran ile anlaşmaya da bağlı fakat İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum" diye konuştu.

PUTIN İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Trump, "Putin dün gece bana, başkan ben olsaydım Ukrayna’daki savaşın yaşanmayacağını söyledi. Kendisine 'Ben başkan olsaydım Ukrayna’ya girer miydin?' diye sordum, 'Hayır' dedi" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala