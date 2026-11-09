Ara seçimlerde yaşanan büyük yenilginin faturasını ekonomiye ve savaşa kesen Trump, İran operasyonlarından yapay zeka yarışına, Washington'daki gizli programlardan UFO iddialarına kadar pek çok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından The New York Times yazarı Ross Douthat'ın sorularını cevapladı.

İran savaşı, İsrail'e yönelik tepkiler, yükselen benzin fiyatları ve seçim sonuçları hakkında konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin seçmenlere mesajlarını yeterince iyi iletemediğini söyledi. Trump, İran'la anlaşma ihtimalinden Ukrayna savaşına, göçmenlik politikasından kabinedeki muhtemel değişikliklere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Trump seçim yenilgisinin nedenini itiraf etti! "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var"

"SEÇMENLER SAVAŞI SEVMEDİ"

Ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin neden kaybettiği sorulan Trump, kendi adının oy pusulasında bulunmamasına işaret ederek şunları söyledi:

Eğer ben oy pusulasında olsaydım durum çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü popülaritenin ve sevginin seviyesini gördünüz. Sevgi vardı. Devasa mitingler yaptık. Ara seçimler için kimse böyle mitingler görmemiştir.

Trump, seçim sonuçlarını etkilediğini düşündüğü gelişmeleri ise şöyle sıraladı:

"Savaştan hoşlanmadılar. Benzin fiyatlarının artmasından hoşlanmadılar. İsrail'e karşı inanılmaz derecede büyük bir hoşnutsuzluk var. İsrail'e karşı bir hoşnutsuzluk var gibi görünüyor. Yani bu var, savaşın kendisi var, benzin fiyatları var ve bence asıl nedenler bunlar."

Trump seçim yenilgisinin nedenini itiraf etti! "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var"

"MESAJIMIZI YETERİNCE İYİ İLETEMEDİK"

Ekonomiye ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, yönetiminin ekonomik performansını savunurken seçim yenilgisinde iletişim eksikliğinin etkili olduğunu söyledi.

"Bence bu kötü bir mesajlaşmaydı. Belki de benden kaynaklanmıştır ama ben bunu sürekli anlatıyordum, o yüzden daha ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Basın, Cumhuriyetçiler için olumlu haberleri haberleştirmiyor. Kesinlikle benim için olumlu haberleri de haberleştirmiyorlar. O yüzden bunu kendim yapmak zorundayım."

Trump, Cumhuriyetçilerin seçmenlere neden ulaşamadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Meramımızı anlatamadık."

Trump seçim yenilgisinin nedenini itiraf etti! "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var"

"İRAN'A SALDIRMAK TARİHSEL OLARAK İYİ BİR KARAR OLACAK"

İran'a yönelik askeri operasyonu yeniden yapıp yapmayacağı sorulan Trump, kararının arkasında durdu:

"Benim cevabım kesin bir 'evet' çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz. Tarihsel olarak bunun çok iyi bir karar olacağını düşünüyorum. Bugün ve yarın için iyi bir karar mı? Belki değil. Ama ülkemiz için neyin doğru olduğuna bakmak zorundayım."

Trump seçim yenilgisinin nedenini itiraf etti! İsraile karşı büyük bir hoşnutsuzluk var

Trump, İran'la müzakerelere ilişkin de şunları söyledi:

"Bir anlaşma yapmaya çok yakındık. Eğer bu seçim olmasaydı belki de çoktan bir anlaşmamız olurdu. Benimle bir anlaşma yapmaya hazırdılar. Bu seçim olmasaydı bir anlaşmamız olurdu. Ve yine de bir anlaşma yapacağız çünkü gelip anlaşacaklar."

Trump seçim yenilgisinin nedenini itiraf etti! "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var"

"İRAN'LA SAVAŞI TIRMANDIRMAK NİYETİNDE DEĞİLİM"

Ara seçimlerin ardından İran'la savaşı tırmandırıp tırmandırmayacağı sorulan Trump, şu cevabı verdi:

"Tırmandırmak niyetinde değilim, bunun için hiçbir neden olduğunu düşünmüyorum."

İran'ın nükleer tesisleri hakkında da konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Onların hiçbir şeyleri yok. Binlerce ton kayanın altında gömülü."

Kazma Dağı'na ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Kazma'da bir şey yapmamız gerekirse, bunu bir saat içinde hallederiz. Halledilmiş olur."

"BİZ OLMASAYDIK İSRAİL VAR OLAMAZDI"

Trump, İran savaşı sırasında ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin harcamaların geri ödeneceğini savundu.

Koruduğumuz o ülkeler, savaş için yaptığımız tüm masrafları bize geri ödeyecekler. O paranın tamamını geri alacağız. Çünkü biz olmasaydık var olamazlardı. Biz olmasaydık İsrail var olmazdı.

Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin soruya da şu cevabı verdi:

"Evet, bunu yapabilirdiniz ama daha ileri gidecek insanlar vardı. Bakın, ben bunu kısa vadeli değil, uzun vadeli olsun istiyorum."

"GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI ETME POLİTİKAMIZ ÇOK SERT OLMUŞ OLABİLİR"

Trump, göçmenlik politikalarının ara seçim sonuçlarına etkisi hakkında da konuştu.

"Hem yardımcı oldu hem zarar verdi diye düşünüyorum. İnsanları sınır dışı etme konusunda kötüleri dışarı atmak için çok yüksek notlar alıyorum. Ama zarar görüyorum çünkü iyi işleri olan, sadece bir ihlalde bulunmuş veya yasayı çiğnemiş insanları da aldık; bu da ülkeye yasa dışı yollardan girmeleriydi."

Sınır dışı etme politikasının çok sert olup olmadığı sorulduğunda ise şu cevabı verdi:

"Bence çok sert olmuş olabilir. Evet. Ve birçok insan bunun harika olduğunu söyleyecektir ama birçok insan da çok sert olduğunu düşünüyor."

Trump, uzun yıllardır ABD'de çalışan göçmenlere ilişkin de şunları söyledi:

"Bir otele gidip orada hizmetçi, temizlikçi, garson olarak çalışan bir kadınla karşılaşıyorsunuz. Ve aniden ülkeden dışarı çıkarılıyorlar. Bu zor. Zor bir şey."

Trump seçim yenilgisinin nedenini itiraf etti! "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var"

"KABİNEDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİM"

Ara seçim yenilgisinin ardından yönetim kadrosunda değişiklik yapıp yapmayacağı sorulan Trump, şöyle konuştu:

"Kabinemi seviyorum. İyi olduklarını düşünüyorum ama belki birkaç değişiklik yapacağım."

Savunma Bakanı Pete Hegseth'e güvenip güvenmediği sorusuna ise "Öyle. Bakın, iki savaş kazandık." dedi.

"KABİNEDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİM"

Ara seçim yenilgisinin ardından yönetim kadrosunda değişiklik yapıp yapmayacağı sorulan Trump, şöyle konuştu:

"Kabinemi seviyorum. İyi olduklarını düşünüyorum ama belki birkaç değişiklik yapacağım."

Savunma Bakanı Pete Hegseth'e güvenip güvenmediği sorusuna ise "Öyle. Bakın, iki savaş kazandık." dedi.

Trump seçim yenilgisinin nedenini itiraf etti! "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var"

"PUTİN'İN BENİ KANDIRDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, Putin ve Zelenskiy arasında ciddi bir anlaşmazlık bulunduğunu aktardı:

"Başkan Putin ile Başkan Zelenskiy arasında muazzam bir nefret var."

Putin'e mi yoksa Zelenskiy'e mi daha çok güvendiği sorulduğunda şu ifadeleri kullandı:

"Söylememeyi tercih ederim ama ikisiyle de iyi geçiniyorum."

Putin'in kendisini kandırmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna ise "Sanmıyorum." yorumunda bulundu:

"Rusya'ya karşı benden daha sert kimse olmadı."

"UKRAYNA BİRAZ DAHA FARKLI BİR ŞEKİLLE SONA ERECEK"

Trump, Ukrayna'daki savaşın sona ereceğine inandığını belirterek şunları söyledi:

"Bence bu iş bitecek ve bence gerçekleşecek ve biraz daha farklı bir şekille sona erecekler. Ukrayna, bakın, bu asla olmaması gereken bir savaş."

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silahlar hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Biden onlara 350 milyar dolar değerinde nakit ve silah verdi. Ben onlara hiçbir şey vermedim. Avrupa'ya veriyorum, tam fiyatına satıyorlar ve bize ödeme yapıyorlar."

"2028 SEÇİMLERİNDE ROL ALABİLİRİM DE ALMAYABİLİRİM DE"

Trump, 2028 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi adayın belirlenmesi sürecinde rol alıp almayacağına ilişkin soruya ise "Dahil olabilirim de olmayabilirim de, bilmiyorum, belki de dahil olmasam daha iyi olurum." diye cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio hakkında ise şunları sıraladı:

"Marco'nun harika olduğunu düşünüyorum. Dışişleri Bakanı olarak kalıyor mu, sanırım. Yani, kesinlikle buna bayılıyor ve harika iş çıkarıyor."

"ÇOK SAYIDA AF KARARI ALMAYI PLANLIYORUM"

Görev süresinin sonuna kadar af kararları alıp almayacağı sorulan Trump, şu cevabı verdi:

"Evet, bekliyorum. Devasa sayılarda af çıkarmaya niyetliyim. Aslında çoğu zaman şunu söylüyorum: Oval Ofis'e bin mil yaklaşan herkesi affedeceğim çünkü insanların hayatlarının geri kalanını harcamasını istemiyorum."

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