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Tunuslu sanatçı, BM İyi Niyet Elçisi unvanından vazgeçti! "Barış elçisiyim diyor katliamı izliyor"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tunuslu ses sanatçısı Lütfi Boşnak, Gazze'deki zulmü görmezden geldiğini iddia ettiği BM'ye sitem etti. BM İyi Niyet Barış Elçisi unvanından vazgeçen Boşnak, "Katliam devam ediyor, insanlar ölüyor, yiyecek yok, ilaç yok, su yok" diyerek "Neyin barış elçisi?" sorusunu sordu.

Lütfi Boşnak, Filistin'e destek amaçlı Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Arapça bir operet gösterisi sırasında konuşma yaptı. Boşnak sanatçının, "Üzerine düşen görevi yerine getirmediği ve söylemesi gereken sözü söylemediğinden dolayı utanmaması" için, insanı ve insanlığı ilgilendiren önemli bir mesajın taşıyıcısı, kendi zamanının tanığı ve içinde yaşadığı gerçekliği yansıtan ayna olması gerektiğini söyledi.

Sanatçının rolünün siyasetçiden daha önemli olduğunu, siyasetçinin gelip geçeceğini, sanatçının ise hafızalarda kalacağını ifade eden Boşnak, Ludwig van Beethoven, Georges Brassens ve Seyyid Derviş gibi tanınmış sanatçıların zamanında kimlerin hüküm sürdüğü sorulsa insanların bilmeyeceğini dile getirdi.

Tunuslu sanatçı, BM İyi Niyet Elçisi unvanından vazgeçti! "Barış elçisiyim diyor katliamı izliyor" - 1. Resim

ARAPLARIN ELİNDE KALAN EN ÖNEMLİ SİLAH

Boşnak, genel olarak kültürün; kimliğini kanıtlamak, imajını parlatmak ve ekonomiyi desteklemek için Arapların elinde kalan en önemli silahlardan biri olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından aldığı, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi unvanından vazgeçme kararına ilişkin soruya ise Boşnak, şu cevabı verdi:

Tunuslu sanatçı, BM İyi Niyet Elçisi unvanından vazgeçti! "Barış elçisiyim diyor katliamı izliyor" - 2. Resim

"NEYİN BARIŞ ELÇİSİ?"

"Neyin barış elçisi? Katliamda yaşananlar var ya, bu yaşa gelip Gazze Şeridi'nde her gün gördüklerimizi görmek istemezdim. Katliam var ve tüm dünya izliyor ve bana barış elçisiyim diyor. Neyin ve kimin barış elçisi? Herhangi bir tutum sergilemeyen BM'nin mi? BM'nin duruş ortaya koyması gerekiyor. Katliam devam ediyor, insanlar ölüyor, yiyecek yok, ilaç yok, su yok. Bu yaşa kadar yaşayıp Gazze'de olup bitenleri izlemek istemezdim."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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