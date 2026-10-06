Riyad’daki kritik toplantı sonrası Türkiye ve Pakistan’ın, müttefik S. Arabistan’a askerî destek sağlaması kararlaştırıldı. Ayrıca ittifakın kurumsallaşması için yapılan çalışmalarda da sona gelindi.

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Husiler, Yemen Silahlı Kuvvetlerine destek veren Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını arttırdı, Mekke ve Medine’yi sık sık hedef almaya başladı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Mekke İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Riyad’da olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun yer aldığı toplantıda bu konu detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Türk askeri, Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak! Mekke İttifakı sahaya iniyor

Komite tarafından yapılan açıklamada “Kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçiyoruz. Bu çerçevede, Türkiye ve Pakistan, S. Arabistan’a destek sağlayıp askerî kuvvetler konuşlandırılacak. Böylelikle Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütler pratik tedbirlere dönüştürülecek. Bu adım, üç ülkenin birbirine olan bağlılığının bir göstergesi” denildi. Komite ayrıca Mekke İttifakı’nın Genel Sekreterini de belirledi. Bu önemli göreve üç yıl süreyle Pakistan ordusundan emekli Korgeneral Nauman Mahmood getirildi.

Türk askeri, Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak! Mekke İttifakı sahaya iniyor

Toplantı sonrası demeç veren Bakan Fidan ise “Anlaşmanın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna geldik. Ayrıca S. Arabistan’ın savunmasına yönelik ne türden destekler sağlanabilir, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir gibi meseleleri enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu güçlü iradenin yansıması olarak bir takım kararlar aldık. Millî Savunma Bakanımız ve Genel Kurmay Başkanımız da askerî, operasyonel, teknik konularda çok verimli görüşler bildirdi” değerlendirmesinde bulundu. İttifakın aldığı karara ilk destek Katar’dan geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bu adımın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu söyledi.

Türk askeri, Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak! Mekke İttifakı sahaya iniyor

YEMEN ORDUSU BABULMENDEP’DE KONTROLÜ GERİ ALDI

Yemen’de, 2011 yılındaki Arap Baharı ile zemini atılan ve 2014’te İran destekli Husilerin darbesiyle fiilen başlayan iç savaş son haftalarda iyice kızıştı. Stratejik öneme sahip Babulmendep Boğazı ve Taiz’deki Zubab Havalimanı’nda kontrolü ele geçiren Husiler’in ilerleyişini sürdürmesi üzerine ülkenin batı ile güneyindeki cephe hatları hareketlendi. Uluslararası toplum tarafından tanınan hükûmet, “Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)” adını verdiği operasyon ile topyekûn taarruza geçti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da 100 savaş uçağıyla hava desteği verip 400’e yakın kritik hedefi imha etti. Böylelikle 24 saat gibi kısa bir sürede Babulmendep ile Zubab’da hâkimiyet tekrar Yemen ordusuna geçti. Kızıldeniz kıyısındaki Mocha şehrinde de kontrolü sağlayan ordu, Taiz bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmaları bastırdıktan sonra başkent Sana’yı geri almak için harekâtını sürdürecek.

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