Türk iş adamına milyonluk vurgun! Tayland'daki evini basıp rehin aldılar

Tayland’ın Pattaya kentinde Türk iş adamı Kutay Aslan ve evindeki Myanmar uyruklu temizlik görevlisini kelepçeleyerek etkisiz hale getiren silahlı çete, yaklaşık 55 milyon TL’lik vurgunun ardından kayıplara karıştı. Tayland polisi, kimliği tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması amacıyla Interpol üzerinden Kırmızı Bülten çıkarılması için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Bangkok Post’un haberine göre, Tayland’ın Pattaya kentinde yaşayan 34 yaşındaki Türk iş adamı Kutay Aslan, 6 Ekim gecesi silahlı ve maskeli bir çetenin saldırısına uğradı. Chon Buri eyaletine bağlı Bang Lamung bölgesindeki Nong Prue kasabasında bulunan lüks malikaneye giren saldırganlar, Aslan ile evde çalışan Myanmar uyruklu temizlik görevlisini darbettikten sonra kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.

YAKLAŞIK 55 MİLYON TL’LİK VURGUN YAPTILAR

Silahlı çete, tehdit ettikleri Aslan’ın 824 bin dolar değerinde Tether kripto parasını, 210 bin baht nakit parasını, beş Rolex saat ve dört cep telefonunu gasbederek olay yerinden kaçtı. Çalınanların toplam değerinin 37 milyon bahtı, yani yaklaşık 54,3 milyon TL’yi aştığı belirtiliyor.

Kaynak: Bangkok Post

POLİS 5 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Soygunun ardından soruşturma başlatan Tayland polisi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kaçarken kullandığı aracı tespit etti. Jomtien Soi 9 bölgesinde terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan incelemelerde kar maskeleri, eldivenler, kıyafetler ve alüminyum merdivenin de aralarında bulunduğu 14 parça delil ele geçirildi.

Polis ekipleri, tanık ifadeleri, GPS kayıtları, araç ve konaklama kiralama belgeleri ile göçmenlik verilerini inceleyerek soygunla bağlantılı beş kişinin kimliğini belirledi.

Kaynak: Bangkok Post

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bangkok Post’un aktardığına göre, araç ve ev kiralama işlemlerini organize ettiği öne sürülen Dong Ping, Lixinle, Wang Hongbo, Mu Hongda ve Zhiyu Wang hakkında Pattaya Eyalet Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, gece vakti silahlı soygun, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla aranıyor.

KIRMIZI BÜLTEN İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Öte yandan soruşturmada, zanlıların soygundan yaklaşık altı saat sonra Tayland’dan ayrıldığı tespit edildi. Tayland polisi, ülkeden kaçan şüphelilerin yakalanması için uluslararası düzeyde çalışma başlattı. Emniyet yetkilileri, zanlıların yakalanması amacıyla Çin Büyükelçiliği ile koordinasyon sağlandığını ve Interpol üzerinden Kırmızı Bülten çıkarılması için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Milyonlarca liralık soyguna ilişkin soruşturma sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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