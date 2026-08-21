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Türk ordusunu hedef göstermişlerdi, ülke muhalefeti ayağa kalktı! 'Kendi koltuğun için bizi yakma"

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Türk ordusunu hedef göstermişlerdi, ülke muhalefeti ayağa kalktı! 'Kendi koltuğun için bizi yakma

İsrail’in Suriye’deki askeri tesislere yönelik saldırıları sonrası Ankara ve Tel Aviv hatında yükselen tansiyon, İsrail iç siyasetinde de çatlağa yol açtı. Sağ eğilimli Israel Hayom gazetesinde yayımlanan bir analizde Türk askerlerinin "Suriye'de NATO şemsiyesinden yararlanamayacağı" ve hedef haline gelebileceği iddia edilirken; İsrail muhalefeti, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu "siyasi ikbali uğruna Türkiye ile savaşın eşiğine gelmekle" suçladı.

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Aşırı sağcı çizgisi ve Donald Trump’ın en büyük bağışçılarından Adelson ailesine yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesinde yayımlanan değerlendirme yazısında, Türkiye’nin Şam yönetimiyle geliştirdiği güvenlik iş birliği açıkça hedef alındı. Yazıda, Türk ordusunun Hama, T4 ve Palmira gibi kritik noktalarda konuşlanma ihtimaline karşı İsrail’in hamle yaptığı iddia edildi.

Strateji uzmanı Shay Gal imzalı analizde, Ankara’nın Suriye ordusunu yeniden inşa etme çabalarının İsrail için "tehdit" oluşturduğu öne sürülerek, "İsrail, NATO'nun 5. maddesinin nasıl işlediğini ve nerelerde geçerli olduğunu çok iyi biliyor. Kuzey Atlantik Antlaşması Türk topraklarını korur. Türk askerleri bu koruma şemsiyesini Suriye'ye veya Kıbrıs'a beraberinde götüremez. Suriye’de bulunacak Türk gücü İsrail için açık hedef haline gelebilir." denildi.

MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA: "SİYASİ HAYATIN İÇİN TÜRKİYE İLE SAVAŞ ÇIKARIYORSUN"

İsrail ordusunun Suriye'de altyapı tesislerini hedef alması, ülke muhalefetinde tepkiyle karşılandı. İsrail siyasetinin önde gelen isimleri, Netanyahu’nun seçim yatırımı amacıyla Ankara ile kasıtlı olarak kriz çıkardığını açıkladı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu’nun Türkiye ile kriz yaratma çabasını "sorumsuzluk ve aptallık" olarak nitelendirdi. Barak, "Netanyahu, halkta güvenlik kaygısı uyandırıp seçimlere bu atmosferde gitmek istiyor. Türkiye ile tırmandırılan gerilimin arkasında buram buram siyasi hesap kokusu var" ifadelerini kullandı.

Demokratlar Partisi Lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan ise hamlenin ABD ve müttefiklerle olan ilişkileri koparma noktasına getirdiğini dile getirdi. Golan, "Suriye’deki saldırı bizi Türkiye ile bir çatışmaya yaklaştıran tehlikeli bir adımdır. Netanyahu kendi siyasi bekası için İsrail’in güvenliğini tehlikeye atıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD DİPLOMASİSİ TEYAKKUZDA: BARRACK "İLETİŞİM KOPTU" DEDİ

Gelişmelerin ardından açıklama yapan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail’in saldırı öncesinde Türkiye’yi bilgilendirmediğini teyit etti. Geçen yıl kurulan çatışmasızlık mekanizmasının işlevsiz kaldığını belirten Barrack, Ankara ile Tel Aviv arasında olası bir askeri sıcak teması engellemek adına Washington’ın yeni bir diplomasi trafiği başlattığını öne sürdü.

Suriyeli yetkililer ise hava üssünde Türk askeri varlığı bulunmadığını, yalnızca pist onarımı için teknik ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirterek, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve güçlü bir Suriye ordusu için kurumsal destek verdiğine vurgu yaptı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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