Türk savunması Asya'nın radarında! Japonya Türkiye'nin kapısını çaldı

Türk savunma sanayiinin Asya'daki yükselişi Japon basınının gündeminde. Nikkei, ASELSAN'ın hava savunma ve su altı dronlarına karşı geliştirdiği teknolojilere dikkat çekerken, şirketin Japonya ile yeni ortaklık arayışında olduğunu yazdı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise Japon hükümetiyle görüşmelerin halihazırda sürdüğünü duyurdu.

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Türk savunma sanayiinin son yıllarda artan ihracat performansı ve Asya pazarındaki hamleleri Japonya'da yakından takip ediliyor.

Japon ekonomi gazetesi Nikkei, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile gerçekleştirdiği röportajda, Türk savunma devinin radar, elektronik harp ve hava savunma sistemlerindeki kabiliyetlerini mercek altına aldı.

ASELSAN'ın Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin merkezindeki şirketlerden biri olduğunu öne çıkaran Asya basını, şirketin Japonya ile hava savunması ve su altı dronlarına karşı sistemlerde ortaklık aradığını aktardı.

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AKYOL TÜRK SİSTEMLERİNİN AVANTAJINI AÇIKLADI

Akyol, ASELSAN'ın uluslararası pazardaki avantajını dört başlıkla anlattı:

Sunduğumuz şey daha hızlı teslimat, maliyet etkinliği, yüksek performans ve farklı koşullarda kendini kanıtlamış sistemlerdir.

Nikkei, ASELSAN'ın hava savunma sistemlerinden elde edilen gerçek operasyonel verileri de Asya pazarındaki büyümesinde kullanmayı hedeflediğine dikkat çekti.

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JAPONYA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Akyol, Japon hükümetiyle görüşmelerin halihazırda devam ettiğini açıklarken iki ülke arasındaki siyasi yakınlaşmaya da işaret etti:

"Siyasi olarak Türkiye ile Japonya arasında bir uyum var. Bizim tarafımızdan, Japon şirketleri ve Japon hükümeti ile birlikte bir iş birliği alanı bulmanın yolunu bulmalıyız."

Potansiyel iş birliği alanlarının başında ise kamikaze dronlarına karşı düşük maliyetli hava savunma çözümleri ile savaş gemilerini su altı dron saldırılarından koruyabilecek sistemler geliyor.

"BEKLEME ZAMANI DEĞİL"

Japonya'ya dikkat çeken bir mesaj da veren Akyol, savunma teknolojilerindeki değişimin hızına işaret ederek, "Bekleme zamanı değil, bir an önce bir şeyler yapma zamanı. Savunma sanayii devrimi çok hızlı ilerliyor." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'IN HEDEFİ: İHRACATIN PAYINI YÜZDE 50'YE ÇIKARMAK

Nikkei, ASELSAN'ın son yıllardaki büyümesini de okuyucularına aktardı. Habere göre şirketin savunma bağlantılı gelirleri 2025'te yüzde 26 artarak 4,46 milyar dolara ulaştı.

Akyol, üç yıl önce ASELSAN'ın toplam gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturan ihracatın bugün yüzde 25'e yükseldiğini belirterek, 2030 hedefinin yüzde 50 olduğunu açıkladı.

ASELSAN'ın Çin'e yönelik yaklaşımına da değinen Akyol, "İş ve şirket politikamız tamamen NATO ile uyumludur." yorumunda bulundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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