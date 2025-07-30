Türk teknolojisi Brezilya füzelerinde! REPKON dünyanın radarına girdi

Brezilya Donanması’nın Tamandare sınıfı fırkateynleri için geliştirilen ve 200 kilometre menzile ulaşabilen MANSUP-ER füzesi, SIATT liderliğinde, BAE merkezli EDGE Group ile Brezilya Donanması iş birliğiyle üretiliyor.

REPKON, bu stratejik ortaklıkta akıtarak şekillendirme (flowforming) teknolojisini sağlayarak füzenin gövde üretiminde yer alacak.

"METAL ŞEKİLLENDİRMEDE TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN GÜCÜ"

REPKON, dönel simetrik parçalarda yüksek hassasiyet sağlayan özel teknolojileriyle tanınıyor. Soğuk prosesle gerçekleştirilen bu üretim süreci, füze parçalarının dayanımını ve hassasiyetini artırıyor.

Firmanın geliştirdiği makineler sadece Türkiye’de değil, ABD, Almanya, İspanya, Pakistan ve Azerbaycan gibi birçok ülkede kurulan mühimmat üretim tesislerinde aktif olarak kullanılıyor.

REPKON, ABD ORDUSU'NA 435 MİLYON DOLARLIK TNT TESİSİ KURACAK Öte yandan REPKON, ABD Ordusu ile 435 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Kentucky eyaletinde yerli TNT üretim tesisi kuracak. ABD Ordusu'nun Ortak Program Yürütme Ofisi Silahlanmaları ve Mühimmatı (JPEO A&A) ve Rock Island Müteahhitlik Komutanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında REPKON, Graham, Kentucky'de yer alacak fabrikanın tasarım, inşa ve devreye alma süreçlerinden sorumlu olacak.

UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Her iki şirketin yöneticileri, bu ortaklığı yalnızca bir proje iş birliği olarak değil, uzun vadeli stratejik ortaklık olarak tanımlıyor.

Amaç, sadece mevcut sistemlerde değil, gelecekteki bölgesel füze projelerinde de ortak hareket etmek.

REPKON ayrıca kısa süre önce Alman Bowas firmasını satın alarak, hem metal aksam hem de enerjetik dolum hatları kuran ender firmalar arasına girdi.