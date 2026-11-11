Türkiye’nin de aralarında olduğu 16 ülkede Interpol öncülüğünde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 41 organize yapının çökertildiği 4 günlük operasyonlarda en az 260 kişi gözaltına alındı.

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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) öncülüğünde, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen dev göçmen kaçakçılığı operasyonunda 260’tan fazla şüpheli gözaltına alındı.

Akdeniz ve Batı Afrika Atlantik rotası üzerindeki insan kaçakçılarını hedef alan operasyonda, uluslararası alanda faaliyet gösteren 41 organize suç örgütü deşifre edilerek çökertildi.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol’ün açıklamasına göre, "Communis Maris" (Latince "Ortak Deniz") kod adı verilen dev operasyon 5-8 Ekim tarihleri arasında yürütüldü.

7 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILDI

Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Fransa, Gambiya, Libya, Malta, Moritanya, Senegal ve Suriye'nin de aralarında yer aldığı 16 ülkeden toplam 7 bin 660 güvenlik görevlisi sahada görev yaptı.

Sadece 4 gün süren operasyon kapsamında 378 binden fazla kişi kimlik ve evrak kontrolünden geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 221, insan ticareti şüphesiyle 16 ve sahte belge düzenleme/kullanma suçlarından 25 kişi olmak üzere toplam 260'tan fazla şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye de katıldı: 16 ülkeden ortak operasyon

İnsan ticareti mağduru olduğu değerlendirilen 109 kişi kurtarıldı, 1.715 düzensiz göçmen yakalandı.

Olaylarla bağlantılı 430'dan fazla yeni soruşturma dosyası açıldı.

Fas açıklarında altı gündür denizde mahsur kalan ve aralarında 30 çocuğun da bulunduğu 70 kişiyi taşıyan bir bot ile Senegal'den hareket eden 80 yolculu ahşap tekne güvenlik güçlerince durdurularak muhtemel felaketlerin önüne geçildi.

Havalimanlarında yapılan kontrollerde, özellikle Kıbrıs ve Yunanistan’da sahte belgelerle seyahat etmeye çalışan çok sayıda şüpheli yakalandı.

Libya’da düzenlenen operasyonda ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve şantajla suçlanan bir çetenin elindeki 34 potansiyel mağdur kurtarılırken, 3 çete üyesi gözaltına alındı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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