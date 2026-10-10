İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 47'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanırken 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığına yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtilen geniş kapsamlı operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Jandarma ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği çalışmalarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 51 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

33 ilde göçmen kaçakçılığına büyük operasyon! 47 tutuklama, 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalandı

JANDARMA 33 İLDE HAREKETE GEÇTİ

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlara il jandarma komutanlıkları bağlısı ekipler katıldı.

İnsansız hava araçları (JİHA) ile havadan desteklenen çalışmalarda, asayiş, otoyol ve komando timleri de karadan görev aldı.

Operasyonlar Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirildi.

33 ilde göçmen kaçakçılığına büyük operasyon! 47 tutuklama, 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalandı

51 ŞÜPHELİDEN 47'Sİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarda toplam 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar kapsamında 143 araç ile 7 bot ve bot motoruna da el konuldu.

33 ilde göçmen kaçakçılığına büyük operasyon! 47 tutuklama, 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalandı

2 BİN 822 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Jandarmanın yürüttüğü çalışmalar sırasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan kişiler, gerekli idari işlemlerin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi. Bakanlık, düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin insan haklarını esas alan, kamu düzeni ve milli menfaatleri gözeten bir anlayışla sürdürüleceği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca operasyonlarda görev alan jandarma personelini ve çalışmalara katkıda bulunan birimleri tebrik etti.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM 54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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