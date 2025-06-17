Türkiye dünyaya örnek oldu! Kedi dostu ülke seçildi

ABD merkezli Islands dergisi, İstanbul’u “kedi severin rüyası” ilan etti.

Dünyaca ünlü Islands dergisi, 17 Haziran tarihli özel dosyasında İstanbul’u “Avrupa ve Asya arasında, turistlerin gözdesi, beklenmedik bir kedi sever ülke” olarak tanımladı.

ABD’li gazeteci Chantel Loura’nın kaleme aldığı yazıda, İstanbul’un sadece tarihiyle değil, sokak kedilerine gösterdiği benzersiz sevgiyle de dünyada örnek gösterildiği vurgulandı.

150 BİN SOKAK KEDİSİ ÖZGÜRCE YAŞIYOR

Yazıda, İstanbul sokaklarında tahminen 150.000 kedinin özgürce dolaştığı belirtilerek, "Bu şehir sokak kedilerine sadece hoşgörü göstermiyor, onlara saygı duyuyor" ifadesi öne çıkarıldı. Kedilerin camilerde, kafelerde, kitapçılarda ve hatta metro istasyonlarında bile dinlenebildiği İstanbul için, “Kediler burada sadece sokak hayvanı değil, adeta küçük, tüylü vatandaşlar” yorumuna yer verildi.

OSMANLI'DAN BUGÜNE GELEN GELENEK

İstanbul’daki kedi sevgisinin Osmanlı dönemine uzandığı belirtilen yazıda, kedilerin ahşap evlerde haşere kontrolünde kullanılan bir dost olarak görülmesinin bu sevginin kültürel temellerini oluşturduğu kaydedildi. El yapımı barınaklar, güneşte uyumaları için açık bırakılan pencere kenarları ve börek ikram eden esnaf anlatılarak, "merhametin her köşe başında hissedildiği bir şehir" tanımı yapıldı.

ULUSLARARASI YILDIZ: TOMBİLİ VE AYASOFYA KEDİSİ

İstanbul’un sembol kedilerinden olan ve ikonik oturuşuyla ün kazanan Tombili için Kadıköy’de inşa edilen bronz heykel, yazının en duygusal bölümlerinden biri oldu. Ayrıca Ayasofya Kedisi adlı sosyal medya hesabının 100 binden fazla takipçiye ulaştığı hatırlatılarak, “İstanbul’un kedileri sadece evcil hayvan değil, dört ayaklı ünlüler” denildi.

KEDİLERE ÖZEL MÜZE BİLE VAR

Yazıda ayrıca İstanbul’daki Kedi Müzesine de dikkat çekildi. Galata Kulesi yakınında yer alan bu küçük ama ilgi çekici mekanın, “kedi severler için hem kültürel hem de duygusal bir mola yeri” olduğu belirtildi. Müze girişinin ücretsiz olduğu, kafe ikramı yapıldığı ve hediyelik eşyalarla sokak hayvanlarına destek sağlandığı vurgulandı.