Türkiye düşmanı ABD'li eski senatör Bob Menendez hapsi boyladı!

ABD'de Türkiye karşıtlığıyla bilinen eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından aldığı 11 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında geliyordu.

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarından suçlu bulunan ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, 11 yıllık cezasını çekmek üzere hapse girdi.

TÜRKİYE DÜŞMANI MENENDEZ CEZAEVİNE GİRDİ

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Menendez'in kefaletle serbest kalması talebini reddetti. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunan Menendez bugün cezaevine teslim oldu. Başkan Donald Trump'ın af ya da ceza indirimi çıkarmaması halinde Menendez'in 11 yıl hapis yatması gerekiyor.

Bob Menendez

GAZETE, DERGİ VE E-POSTA ERİŞİMİ OLACAK

Schuylkill Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yatacak Menendez'in cezaevi koşullarına ilişkin detaylar da ABD basınında paylaşıldı. Menendez'in hapishanede kaldığı müddette mektup, dergi, gazete ve kartpostal gibi yayınlara erişimi olacak. Her ay yaklaşık 300 dakika telefonda konuşma hakkı tanınan Menendez'e e-posta erişimi de sağlanacak.

SON ÖZGÜR GÜNÜNÜ EŞİYLE GEÇİRDİ

ABD basınındaki haberlere göre, yabancı ülkeler için altın külçeler, nakit para, lüks araba ve diğer rüşvetler karşılığında yüksek mevkisini kullandığı gerekçesiyle suçlu bulunan Menendez, cezaevine girmeden önceki son gününü kendisi gibi suçlu bulunan eşi Nadine (Arslanian) Menendez ile geçirdi. 71 Yaşındaki Menendez, 11 yıllık hapis cezası ile ABD tarihinde en uzun süre ceza alan eski bir senatör olarak kayıtlara geçti.

Bob Menendez

YOLSUZLUK VE RÜŞVET SUÇLAMALARINDAN SUÇLU BULUNMUŞTU

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz 2024'te New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti. Menendez, jüri tarafından suçlu bulunduktan sonra 21 Ağustos 2024'te, ABD Senatosu'nda geçirdiği 18 yıl, 7 ay ve 4 günle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü pozisyonundan istifa etmek zorunda kalmıştı.

TÜRKİYE KARŞITLIĞIYLA TANINIYORDU

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyordu. Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu. Bob Menendez'in hakkındaki soruşturmalar nedeniyle Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından ayrıldıktan sonra Türkiye'ye yönelik F-16 satışının gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Bob Menendez

EŞİ NADİNE MENENDEZ DE SUÇLU BULUNMUŞTU

Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez de hukuki sorunlarını çözme vaadiyle üç New Jerseyli iş insanından nakit para, altın külçeleri ve lüks bir arabayı rüşvet olarak kabul etmekle suçlanmıştı. Savcılar, Nadine'nin, eşi Bob Menendez'in "suç ortağı" olduğu iddialarını dillendirmişti. Nadine Menendez, eşiyle yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında suçlu bulunmuştu.