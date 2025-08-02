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ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var, saldırgan kayıp

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Montana eyaletinde sıcak saatler yaşanıyor. Anaconda kentinde bir eğlence mekanında yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi. Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.

ABD'de korkunç bir olay yaşandı.

NBC News'ün haberine göre, eyalet emniyet yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var, saldırgan kayıp - 1. Resim

4 ÖLÜ: SALDIRGAN KAYIP

Açıklamada, Anaconda'da bir eğlence mekanında yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.

Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.

ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var, saldırgan kayıp - 2. Resim

MONTANA'DA YÜKSEK ÖNLEM

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini belirtti. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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