ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var, saldırgan kayıp

ABD'de korkunç bir olay yaşandı.

NBC News'ün haberine göre, eyalet emniyet yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

4 ÖLÜ: SALDIRGAN KAYIP

Açıklamada, Anaconda'da bir eğlence mekanında yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.

Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.

MONTANA'DA YÜKSEK ÖNLEM

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini belirtti. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini kaydetti.