ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var, saldırgan kayıp
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
ABD'nin Montana eyaletinde sıcak saatler yaşanıyor. Anaconda kentinde bir eğlence mekanında yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi. Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.
ABD'de korkunç bir olay yaşandı.
NBC News'ün haberine göre, eyalet emniyet yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
4 ÖLÜ: SALDIRGAN KAYIP
Açıklamada, Anaconda'da bir eğlence mekanında yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.
Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.
MONTANA'DA YÜKSEK ÖNLEM
Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini belirtti. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş