Türkiye Ege'de oyunu kurdu, Atina 'bölündük' dedi! Politico gelişmeyi manşet yaptı

Türkiye, Ege Denizi’ndeki deniz yetki alanları konusunda tarihi bir adım atarak bölgesel dengeleri değiştirecek hamlesini dünyaya ilan etti. Ankara’nın UNESCO’ya sunduğu deniz mekânsal planı, sadece denizcilik vizyonunu değil, egemenlik kararlılığını da ortaya koydu. ABD merkezli prestijli Politico dergisi, Türkiye'nin bu stratejik çıkışını “Ankara Ege’yi ikiye bölüyor” başlığıyla dünyaya duyurdu.

Türkiye, Ege Denizi’nde deniz yetki alanlarını ilan eden mekânsal planını UNESCO’ya sundu. Yunanistan’ın tepkilerine rağmen Türkiye, haklı pozisyonunu kararlılıkla savunmaya devam ediyor.

YUNANİSTAN'A KÖTÜ HABER

Ankara, Ege’deki haklarını güçlendirecek önemli bir adım attı. Türkiye, deniz yetki alanlarını belirleyen resmi mekânsal planı UNESCO’ya sunarak, bölgedeki ekonomik ve ekolojik faaliyetlerde söz sahibi olacağını dünyaya ilan etti.

Plana göre, Türkiye; balıkçılık, turizm ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörler için Ege’de geniş kapsamlı bir deniz planlaması yürürlüğe koydu.

YUNANİSTAN TELAŞTA: TÜRKİYE EGE'Yİ İKİYE BÖLDÜ

Yunanistan’dan gelen açıklamalar Türkiye’nin adımlarına karşı endişe doluydu. Yunan yetkililer, Türkiye'nin sunduğu haritanın Ege Denizi’ni fiilen ikiye böldüğünü iddia ederek tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Chatzivasileiou, haritanın "hukuki geçerliliği olmadığını" öne sürdü. Ancak Ankara bu iddialara karşı sessiz kalmayarak, "denizdeki tarihî ve coğrafi gerçeklere dayalı bir düzenleme" mesajı verdi.

TÜRKİYE'NİN DENİZ YETKİSİ STRATEJİK ALANLARA UZANIYOR

Politico’nun analizine göre, Türkiye'nin haritası 2020 yılında Libya ile imzalanan deniz yetki alanı mutabakatı ile büyük ölçüde örtüşüyor. Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait ruhsatlı arama sahaları da haritada yer alıyor. Söz konusu statüko, Türkiye’nin yalnızca diplomatik değil, ekonomik ve enerji açısından da güçlü bir pozisyon aldığını gözler önüne serdi.

AVRUPA ŞAŞKIN, ANKARA KARARLI

Yunanistan'ın Avrupa Komisyonu’nun eleştirilerine rağmen tamamladığı ulusal deniz planına karşılık Türkiye, "tek taraflı haritalarla denizleri paylaşamayız" diyerek karşı atağa geçti. Ankara’nın mekânsal planı, sadece Ege’yi değil, Doğu Akdeniz’i de kapsayan daha büyük bir jeopolitik vizyonun parçası olarak görülüyor.