Türkiye ile Fransa, savunma ve askeri ilişkileri ileri taşımak için "Savunma İş Birliği Yol Haritası"nı imzaladı. İki ülke savunma sanayisinden stratejik diyaloğa kadar iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

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Türkiye ile Fransa arasında savunma alanında yeni bir adım atıldı. İki ülke, askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve stratejik diyaloğun güçlendirilmesini öngören "Savunma İş Birliği Yol Haritası"nı imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Türkiye ile Fransa arasındaki askeri iş birliği faaliyetleri kapsamında üst düzey temaslar gerçekleştirildi.

Türkiye ile Fransa arasında tarihi anlaşma! "Savunma İş Birliği Yol Haritası" imzalandı

FRANSA İLE ÜST DÜZEY SAVUNMA TRAFİĞİ

Görüşmeler kapsamında Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Nezdinde Bakan Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier ile bir araya gelindi.

Temaslarda Türkiye-Fransa savunma ve askeri ilişkilerinin mevcut durumu ile iki ülke arasındaki stratejik diyalog ele alındı.

Savunma sanayisi ve askeri alandaki iş birliği imkanları da masaya yatırılırken, düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Türkiye ile Fransa arasında tarihi anlaşma! "Savunma İş Birliği Yol Haritası" imzalandı

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ YOL HARİTASI İMZALANDI

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında "Savunma İş Birliği Yol Haritası" imzalandı.

Yol haritasıyla Türkiye ve Fransa arasındaki savunma iş birliğinin derinleştirilmesi ve stratejik diyaloğun daha ileri bir seviyeye taşınması amaçlanıyor.

Anlaşma, iki ülke liderleri arasında son dönemde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından gelirken, Türkiye-Fransa savunma ilişkilerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

MSB: SOMUT BİR İŞ BİRLİĞİ ADIMINA DÖNÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, anlaşmanın son dönemde Ankara-Paris hattında verilen mesajların ardından geldiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu imza, son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların savunma alanında anlamlı ve somut bir iş birliği adımına dönüştüğünü göstermektedir."

Bakanlık, Yol Haritası ile düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesinin, stratejik diyaloğun güçlendirilmesinin ve iki ülkenin karşılıklı faydasına dayalı iş birliğinin daha ileri taşınmasının hedeflendiğini duyurdu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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