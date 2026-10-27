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Türkiye önlem aldı, Polonya'da Çin alarmı! Milletvekilinin gözlüğü kriz çıkarttı

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Türkiye önlem aldı, Polonya'da Çin alarmı! Milletvekilinin gözlüğü kriz çıkarttı
Başlık ResmiTürkiye önlem aldı, Polonyada Çin alarmı! Milletvekilinin gözlüğü kriz çıkarttı

Polonya'da bir milletvekilinin parlamento kürsüsünde Çinli şirket tarafından üretilen akıllı gözlük kullanması güvenlik tartışması başlattı. Eski istihbarat subayı Robert Cheda, cihazların hassas bilgileri tehlikeye atabileceğini belirterek Meclis'te kullanılmalarının yasaklanmasını istedi.

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Polonya Parlamentosu'nda milletvekili Jarosław Sachajko'nun konuşma sırasında kullandığı akıllı gözlükler, ülkede veri güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Polonya merkezli Fakt gazetesinin haberine göre Sachajko, Meclis konuşmasında Çinli Even Realities şirketinin G2 model akıllı gözlüğünü ve R1 Smart Ring adlı akıllı yüzüğünü kullandı.

Türkiye önlem aldı, Polonya'da Çin alarmı! Milletvekilinin gözlüğü kriz çıkarttı
Başlık ResmiTürkiye önlem aldı, Polonya'da Çin alarmı! Milletvekilinin gözlüğü kriz çıkarttı

MECLİS KÜRSÜSÜNDE SESLENDİ

Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekili Sachajko, yaptığı açıklamada teknolojinin konuşmaların hazırlanmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Sachajko, konuşmaların daha iyi hazırlanmasını sağlayan araçların seçmenlere duyulan saygının göstergesi olduğundan bahsetti.

ÇİNLİ GÖZLÜKLERDE VERİ GÜVENLİĞİ KORKUSU

Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Even Realities, Avrupa'daki faaliyetlerini Almanya merkezli bir şirket üzerinden yürütüyor.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi Suzu Labs'in raporuna göre cihazlarda bulunan dört mikrofon aracılığıyla toplanan verilerin üçüncü taraflara aktarılma riski bulunuyor.

Şirketin Çin'in ulusal istihbarat yasasına tabi olması da güvenlik tartışmalarını büyüttü.

ESKİ İSTİHBARATÇIDAN YASAK ÇAĞRISI

Polonya'nın eski istihbarat görevlilerinden Binbaşı Robert Cheda, Çin yapımı akıllı cihazların parlamentoya, savunma sanayi tesislerine sokulmaması gerekti yönünde çağrıda bulundu.

Cheda, "Bunu yasaklayacak prosedürlerimiz olmalı" dedi.

Diğer ülkelerde kamu görevlilerinin bazı Çin menşeli yazılımları kullanmasına kısıtlamalar getirildiğini hatırlatan Cheda, milletvekilleri için de benzer kurallar uygulanmasını istedi.

Cheda, mevcut düzenlemelerde açık bir yasak bulunmadığı sürece bu cihazları kullanan milletvekillerine yaptırım uygulanamayacağını söyledi.

TÜRKİYE YABANCI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖNLEM ALDI

Polonya'da akıllı gözlüklerin güvenliği tartışılırken Türkiye, savunma sanayisi tesislerinde yabancı elektrikli araçların oluşturabileceği risklere karşı önlem aldı.

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesinde yaptığı konuşmada ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI tesislerine yabancı elektrikli araçların alınmadığını açıklamıştı.

Akşit, kararın gerekçesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil"

Yerli araçların tesislere girişine izin verildiğini söyleyen Akşit, yazılım kontrolünün Türkiye'de bulunmasının güvenlik açısından önemine işaret etmişti.

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Akşit ayrıca TEI'deki kritik bilgilerin korunması için internet bağlantısından fiziksel olarak ayrılmış sistemler kullanıldığını açıklamıştı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: HABER MERKEZİ
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