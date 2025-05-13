Türkiye-Pakistan dostluğu pekişiyor! Başbakan Şerif: Kardeşlik bağlarımızda yeni sayfa açılacak

Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi dostluk, İslamabad'da gerçekleşen kritik bir buluşma ile yeniden pekişti. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şerif, "Pakistanlı kardeşlerinin yanında sağlam bir şekilde durarak ilişkilerin tarihine yeni bir sayfa eklediği için Türkiye'ye teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'i konutunda ziyaret etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve stratejik işbirliği masaya yatırıldı. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan, Pakistanlı kardeşlerinin yanında sağlam bir şekilde durarak ilişkilerin tarihine yeni bir sayfa eklediği için Türkiye'ye teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber Trump duyurdu! Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti: Türkiye kritik rol oynadı

TİCARET VE SAVUNMADA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ MESAJI

Büyükelçi Neziroğlu, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve savunma alanlarındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Neziroğlu, Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluğun sadece ekonomik alanda değil, stratejik işbirliğinde de güçlü bir köprü oluşturduğunu belirtti.

GAZZE VE ORTA DOĞU GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de ele alındı. Her iki ülkenin de bölgesel barışa olan desteği yinelenirken, Türkiye'nin arabuluculuk ve barış sürecine katkılarının altı çizildi.

"DOSTLUĞUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ!"

Büyükelçi Neziroğlu, kendisini kabul ettiği için Başbakan Şerif'e teşekkür ederek, "İki ülke arasındaki güçlü ve tarihi dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için tam bağlılık ve destek sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.