Türkiye uzayda sınır tanımadı! Hibrit roketle 200 kilometreyi aşarak rekor kırıldı

Türkiye, uzay teknolojilerinde ezber bozan bir adım attı. DeltaV’nin geliştirdiği yerli hibrit roket sistemi, gerçekleştirdiği test uçuşunda 200 kilometre irtifayı aşarak sadece Türkiye’nin değil, dünyanın hibrit roket motorlarıyla ulaştığı en yüksek seviyeye imza attı.

DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemi, gerçekleştirdiği test uçuşunda 200 kilometreyi aşan irtifaya ulaşarak dünya çapında bir rekora imza attı.

Hibrit roket motorlarıyla erişilen bu seviye, bugüne kadar ulaşılan en yüksek irtifa olarak kayıtlara geçti.

UZAY YOLCULUĞUNDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarıyı sadece Türkiye için değil, küresel uzay teknolojileri açısından da öncü bir gelişme olarak tanımladı.

Açıklamada, "Bu sistem, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünü açacaktır" denildi.

"TÜRKİYE ARTIK UZAYIN DERİNLİKLERİNİ HEDEFLİYOR"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, test uçuşunun ardından yaptığı değerlendirmede, DeltaV'nin geliştirdiği yerli ve milli hibrit roketin sadece teknik bir başarı olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin bağımsız uzay vizyonunun güçlü bir ilanı olduğunu vurguladı. Görgün, "Bu tarihi başarı, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri haline geldiğini gösteriyor" dedi.

AY GÖREVİ İÇİN KRİTİK ADIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açıklamasında, DeltaV’nin geliştirdiği hibrit roketin, Türkiye’nin Ay görevinde kullanılacak sistemin temelini oluşturduğunu belirtti. "DeltaV Uzay, tarihi bir başarıya daha imza attı. Tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, emek veren herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.