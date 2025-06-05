Türkiye'de yetişti, Suriye'de üst düzey bürokrat oldu! Mezun olduğu İZÜ'deki arkadaşlarına mesaj gönderdi

Türkiye'de okuyan Muhammed Bera Şukri Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye Dışişlerinde bürokratik bir göreve getirildi. Şukri Suriyeli öğrenci kardeşlerine hitaben bir mesaj yayımladı. Mesajında mezun olduğu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne (İZÜ) ve Türkiye’ye duyduğu minnettarlığı ifade etti.

Türkiye'nin Suriyeli öğrencilere verdiği desteğin barış dönemindeki eserleri kendini göstermeye devam ediyor.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Avrupa Dairesi Müdürü Muhammed Bera Şukri, Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrencilere hitaben sosyal medya aracılığıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türkiye’ye duyduğu minnettarlığı dile getiren Şukri, eğitimin ve bilginin Suriye’nin yeniden inşasında temel rol oynayacağını söyledi.

Mesajında Suriye halkının yıllardır süren zorluklar karşısında verdiği mücadeleye değinen Şukri, Esad rejiminin cehaleti halkın iradesini bastırmak için bir silah gibi kullandığını kaydetti.

"ÜLKEMİZ, SALİH EVLATLARINA, İLİM TALEBELERİNE SESLENİYOR"

Suriye’nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Şukri, Suriyeli öğrencilere seslenerek; “Ülkemiz, salih evlatlarına, ilim talebelerine sesleniyor. Büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle özgürlüğüne kavuşan vatanımızın yeniden inşasına katkıda bulunma zamanı geldi!” dedi.

Şukri, özgürlük ve adalet talebiyle ayaklanan halkın elde ettiği zaferde payı bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

İZÜ'nün 2019 mezunlarından olan Şukri, “Akademik kariyer yolunda bana ve vatandaşlarıma kapılarını açan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve halkına da şükranlarını ileten Şukri, Suriyelilere gösterilen destek ve misafirperverlik için minnettarlığını dile getirdi.

“İLİM, DİREKSİZ EVLERİ YÜKSELTİR”

Konuşmasında bilginin önemine dikkat çeken Şukri, sözlerini şöyle tamamladı: