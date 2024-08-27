Türkiye'den Bangladeş'e taziye mesajı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde en az 40 kişi hayatını kaybederken 4,5 milyon kişi de durumdan etkilenmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'te son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Güney Asya ülkesi Hindistan’da muson yağmurlarının yol açtığı selde 40 kişi hayatını kaybetmişti. Felaketten yaklaşık 4,5 milyon kişi etkilenirken, altyapı ve tarım arazilerinde büyük hasar meydana gelmişti.
Düzenleyen: Giray Topçular - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı