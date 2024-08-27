Türkiye'den Bangladeş'e taziye mesajı

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Ağustos 2024 08:54 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 08:59 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde en az 40 kişi hayatını kaybederken 4,5 milyon kişi de durumdan etkilenmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.