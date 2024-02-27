Türkiye’den Lahey’de çağrı: İşgalci İsrail hesap vermeli

Uluslararası Adalet Divanı’nda, İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuki neticelerine ilişkin duruşmada Türkiye sunum yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız “İsrail hesap vermeli” dedi.

İsrail’in, Filistin topraklarını işgaline dair Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) görülen davanın son gününde, Türkiye kürsüye çıktı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, onlarca yıldır Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizlikler ve çifte standartların devam ettiğini belirterek “İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı” diye konuştu.

1967 SINIRLARI GEÇERLİ OLMALI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, devletlerin, 1967 sınırlarının dışında İsrail’in işgal ettiğini yerlerdeki varlığını tanımaması gerektiği şeklindeki kararlarına vurgu yapan Yıldız, bazı devletler dikkate almasa da bu kararın geçerliliğini koruduğunu kaydetti.

Türkiye’nin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesine karşı çıktığını belirten Yıldız “Türkiye aynı zamanda Müslümanların rahatça Harem-i Şerif’te ibadet yapmalarının engellenmesini de kınıyor. Mescid-i Aksa Müslümanlar için en kutsal mekanlardan, Müslüman mabedi olarak kutsallığı korunmalı” diye konuştu. İsrail’in Filistin’deki ihlallerinin sadece Kudüs’le sınırlı olmadığını, evlerin yıkıldığını, topraklara el konulduğunu ve Filistinlilerin insan haklarının ihlal edildiğinin görüldüğünü söyleyen Yıldız, “Türkiye, sivillere yönelik saldırıları güçlü ve açık bir şekilde kınıyor. Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 2,3 milyon kişi elektrik, su, gıda, ilaç yokluğunda hayat mücadelesi veriyor. İsrail’in (Gazze’deki) fiilleri, toplu cezalandırmaya döndü” ifadesini kullandı.

ÇÖZÜM, İKİ DEVLETTE

İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere çok yoğunlaştığına işaret eden Yıldız, “İşgal altındaki Filistin topraklarının bütünlüğünden bahsetmek artık son derece zor. Bu durum işgal altındaki toprakların demografik yapısını değiştirdi. Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve zorla tahliyeler, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında devam ediyor. Ayrıca, Filistinlilere yönelik şiddet her geçen gün artıyor” dedi. Yıldız, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını hatırlatarak, “Türkiye, Uluslararası Adalet Divanından, İsrail’in Kudüs dâhil işgal altındaki Filistin topraklarındaki fiillerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etmesini istemektedir” dedi.

“HAYAL KIRIKLIĞI”

Ortak bir kararın çıkmaması üzerine Afrika Birliği, “Uluslararası toplum Filistin halkını hayal kırıklığına uğrattı” açıklamasında bulundu.