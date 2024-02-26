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    ABD'li asker İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı! Nefesi kesilene kadar 'Filistin'e özgürlük' dedi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde Gazze eylemi gerçekleştirildi. ABD Hava Kuvvetlerinde görevli bir asker büyükelçiliğin önüne gelerek başından aşağı benzin döktü. Şahıs daha sonra herkesin gözü önünde kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan protestocu nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı.

    İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin Gazze'de yaşanan katliamlar için dikkat çeken bir eylem gerçekleşti. ABD Hava Kuvvetlerinde asker olduğu öğrenilen bir kişi büyükelçiliğin önünde başından aşağıya benzin dökerek kendini ateşe verdi. Şahısın kimliği de belli oldu, görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı. 

    ABD'li asker İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı! Nefesi kesilene kadar 'Filistin'e özgürlük' dedi - 1. Resim

    "ARTIK SOYKIRIMA İŞTİRAK ETMEYECEĞİM"

    Görüntüde, kamuflaj giyen Aaron Bushnell (25) isimli bir genç, kendisini ABD Hava Kuvvetlerinde aktif olarak çalışan asker olarak tanımlıyor ve "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim." diyor. İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne yürüyen Bushnell, "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." şeklinde konuşuyor.

    ABD'li asker İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı! Nefesi kesilene kadar 'Filistin'e özgürlük' dedi - 2. Resim

    NEFESİ KESİLENE KADAR "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" DEDİ

    Büyükelçiliğin önüne gelen Bushnell, başından aşağı benzin döküyor ve kendini ateşe verdikten sonra, üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırıyor.

    Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" dedikten sonra "Yere yat" şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." ifadesi dikkat çekiyor.

    Washington İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkili, ihbarın Washington İtfaiye ekibine yerel saatle 13.00 civarında yapıldığı bildirilmişti.

    İhbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktaran yetkili, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük." açıklamasında bulunmuştu.

    ABD'li asker İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı! Nefesi kesilene kadar 'Filistin'e özgürlük' dedi - 3. Resim

    DURUMU AĞIR

    Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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