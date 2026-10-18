Türkiye'den tazminat isteyen Rumlara mahkemeden kötü haber

GKRY Yüksek Mahkemesi, Girne'deki taşınmazları nedeniyle Türkiye'den 71 bin 740 euro tazminat isteyen iki Rum'un başvurusunu reddetti. Böylece Türkiye lehine verilen istinaf kararı geçerliliğini korudu.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yüksek Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan ve toplam 71 bin 740 euro tazminat talebini içeren davada yeni bir karar verdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Girne kökenli iki Rum, taşınmazlarını kullanamadıkları ve ekonomik olarak değerlendiremedikleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine dava açtı.

İlk derece mahkemesi, 30 Eylül 2019 tarihli kararında davacılardan birine 33 bin 440 euro, diğerine ise 38 bin 300 euro olmak üzere toplam 71 bin 740 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, davacıların taşınmazların mülkiyetine ilişkin tespit taleplerini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu ile Yüksek İdare Mahkemesi'nin geçersiz sayılmasına yönelik taleplerini ise kabul etmedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ TAZMİNAT KARARINI BOZDU

Davanın istinafa taşınmasının ardından mahkeme, 31 Ekim 2024'te ilk derece mahkemesinin tazminat kararını bozdu. İstinaf mahkemesi, uluslararası hukukta kabul edilen devletlerin egemenlik dokunulmazlığı ilkesine dayanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler nedeniyle Rum mahkemelerinde yargılanamayacağına hükmetti.

GKRY YÜKSEK MAHKEMESİ BAŞVURUYU REDDETTİ

İstinaf kararının ardından iki Rum davacı, GKRY Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Davacılar, egemenlik dokunulmazlığı ilkesine ilişkin değerlendirmenin hatalı olduğunu ileri sürerek mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savundu.

GKRY Yüksek Mahkemesi, 15 Ekim 2026 tarihli kararında, davanın üçüncü derece incelemeye alınabilmesi için yasada öngörülen şartların karşılanmadığına hükmetti. Mahkeme, başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Bu kararla birlikte, Türkiye aleyhine verilen toplam 71 bin 740 euroluk tazminat hükmünü ortadan kaldıran istinaf kararı geçerliliğini korudu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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