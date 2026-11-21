Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen seçimlerde 158 oyun 133'ünü alan Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konsey üyeliğine seçildi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin küresel havacılığın güvenli ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğini açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye, uluslararası sivil havacılığın yönetiminde söz sahibi olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyine seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye'nin 158 oyun 133'ünü alarak konsey üyeliğine seçildiğini duyurdu.

TÜRKİYE AVRUPA BÖLGESİNDEN SEÇİLDİ

ICAO'nun 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde Montreal'de düzenlenen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kapsamında yapılan seçimlerde Türkiye, Avrupa bölgesinden konsey üyeliğine seçildi.

Türkiye'nin aldığı 133 oy, kullanılan 158 oyun yaklaşık yüzde 84'üne karşılık geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEK

Dışişleri Bakanlığı, 20 Kasım tarihli yazılı açıklamasında Türkiye'nin ICAO Konsey üyeliğine seçilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, ICAO'nun 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde Montreal’de düzenlenen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, Avrupa bölgesinden ICAO Konsey üyeliğine seçilmiştir.

Sivil havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, uluslararası sivil havacılığın emniyetli, güvenli ve sürdürülebilir gelişimine ve kurucuları arasında bulunduğu ICAO bünyesindeki iş birliğine katkı sağlamayı sürdürecektir."

ICAO KONSEYİ NEDİR?

Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşlarından biri olan ICAO, uluslararası sivil havacılığın güvenli, düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik standartlar ve politikalar geliştiriyor.

Örgütün yönetim organı olan ICAO Konseyi, uluslararası havacılık kurallarının geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki iş birliğinin yürütülmesinde görev alıyor.

Türkiye, konsey üyeliğiyle uluslararası sivil havacılığın geleceğine ilişkin karar süreçlerinde doğrudan temsil edilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala