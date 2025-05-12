Türkiye'nin yanı başına yerleşeceklerdi! 435 bin lirayı ellerinin tersiyle ittiler... Yunan hükümetinin planı elinde patladı

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türkiye sınırında yer alan 3 belediyenin kırsalına vatandaşlarını yerleştirecekti. Demografik yapıyı güçlendirmek için 10 bin euro da teklif eden hükümetin planı ise halk tarafından ilgi görmedi.

Yunanistan'ın Batı Trakya sınırında iç göçü artırmak için yaptığı plan elinde patladı. Plana göre, Meriç (Evros) bölgesindeki Kumçiftliği (Orestiada), Sofulu (Sufli) ve Dimetoka (Didimotiho) belediyelerinin kırsal kesimine vatandaşlar yerleştirilecekti.

Amaç ise bu bölgelerdeki nüfusun azalmasını durdurmak ve demografik yapıyı güçlendirmekti.

HALKIN GÖZÜ PARAYI DA GÖRMEDİ

Hatta hükümet buraya yerleşecek vatandaşlarına 10 bin euro para yardımında bulunacağını da açıkladı. Ancak bu fikir halk tarafından ilgi görmedi.

Sözcü'nün haberine göre, Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın başlangıçta bir miktar ilgi çektiğini ancak bu ilginin zamanla azaldığını ifade etti.

Çoğu başvuranın bölge kökenli aileler olduğunu ve geri dönme olasılıklarını değerlendirdiklerini belirten Papadopulos, "Bu sihirli bir çözüm değil, önemli kalkınma politikalarıyla desteklenmesi gereken tamamlayıcı bir araçtır" dedi.

"İŞ YOKSA KİMSE GELMEZ"

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos da benzer görüşleri dile getirdi: