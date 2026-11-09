Paraguay'da eski Devlet Başkanı Santiago Pen a'nın milyon dolarlık malikanesine düzenlenen polis baskınında, sahte bir duvarın arkasına gizlenmiş yüksek güvenlikli kasa bulundu. İsrail yapımı olduğu öne sürülen, iris tarama ve yüz tanıma teknolojileriyle korunan kasanın açılamadığı öğrenildi.

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Paraguay'da Ueno Bank'ın çöküşüyle başlayan mali soruşturma, eski Devlet Başkanı Santiago Pena'nın lüks malikanesine uzandı. Başkent Asunción yakınlarındaki San Bernardino kentinde bulunan konuta 8 Kasım'da savcılık ve polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Arama sırasında evin odalarından birinde sahte bir duvarın arkasına gizlenmiş yüksek güvenlikli kasa tespit edildi. Kasayı koruyan sistemin İsrail menşeli olması ise soruşturmanın en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

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GİZLİ DUVARIN ARKASINDAN ÇIKTI

Paraguay gazetesi ABC Color'a dayandırılan haberlere göre ekipler, malikanenin odalarından birinde gizli bir geçitle karşılaştı. Geçidin sonunda dijital şifre ve biyometrik güvenlik sistemleriyle korunan bir kasa bulundu.

İlk incelemelerde güvenlik sisteminin iris tarama ve yüz tanıma teknolojileriyle donatılmış olabileceği aktarıldı.

Sistemin İsrail yapımı olduğu da tespit edildi.

Tutuklanan devlet başkanının milyonluk malikanesinde gizli oda! İsrail yapımı sistem ortaya çıktı

KASA AÇILAMADI! İÇİNDE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Polis ekiplerinin gelişmiş güvenlik sistemi nedeniyle kasayı açamadığı bildirildi.

Kasada para, belge veya başka değerli eşyaların bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer, gizli kasanın banka soruşturmasıyla bağlantısını araştırıyor.

Tutuklanan devlet başkanının milyonluk malikanesinde gizli oda! İsrail yapımı sistem ortaya çıktı

MİLYON DOLARLIK MALİKANE MERCEK ALTINDA

Eski devlet başkanının San Bernardino kentindeki malikanesinin değerinin yaklaşık 2 milyon dolara ulaştığı öne sürüldü.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunan konutun kapalı alanının 1.015 metrekare olduğu aktarıldı.

Soruşturma dosyasına göre Pena, malikanenin inşasını finanse etmek amacıyla Mayıs 2024'te Ueno Bank'tan toplam 3,5 milyar Paraguay guaranisini aşan iki kredi kullandı.

Aylık kredi taksitlerinin yaklaşık 38 bin dolara ulaştığı ve bu tutarın Peña'nın devlet başkanlığı maaşının yaklaşık altı katına karşılık geldiği iddia edildi.

Tutuklanan devlet başkanının milyonluk malikanesinde gizli oda! İsrail yapımı sistem ortaya çıktı

BANKA ÇÖKTÜ, ESKİ DEVLET BAŞKANI TUTUKLANDI

Paraguay'da yaklaşık 1,2 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın çöküşü, ülkede büyük bir mali krize yol açtı.

Yetkililer, bankanın 800 milyon doları aşan kamu fonuyla bağlantılı işlemlerini incelemeye aldı. Banka yöneticileriyle ilişkili şirketlere kullandırılan şüpheli krediler de soruşturma kapsamına girdi.

2023 yılında göreve başlayan Pena'nın, daha önce bankanın ana şirketi Ueno Holding'de hisselerinin bulunduğu, bu hisseleri geçen yıl sattığı biliniyor.

Pena, devlet kurumlarına ait milyonlarca dolarlık mevduatı bankaya yönlendirmek ve bankanın mali sorunlarına ilişkin uyarılara rağmen durumu gizlemekle suçlanıyor.

Paraguay Kongresi'nin 6 Kasım'da görevden aldığı Pena hakkında tutuklama kararı verildi. Eski devlet başkanı askeri bir tesiste tutuluyor.

1,2 MİLYON MÜŞTERİNİN PARASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Pena'nın görevden alınmasının ardından devlet başkanlığı görevini yardımcısı Pedro Alliana devraldı.

Alliana, bankanın çöküşü nedeniyle hesapları dondurulan 1,2 milyon müşteriye yönelik geri ödeme sürecinin başladığını açıkladı.

Şimdiye kadar yaklaşık 158 milyon dolarlık ödeme yapıldığını duyuran Alliana, işlemlerin hafta boyunca devam edeceğini söyledi.

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