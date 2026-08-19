Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Üç arkadaşının yanında kurşunların hedefi oldu! Avukata korkunç suikast

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Peru'nun Pacasmayo eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki avukat Helenn Giulianna Silva Padilla, gündüz vakti arkadaşlarıyla bir lokantada oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kan donduran suikast, 15 Ağustos günü saat 17.55 sıralarında Pacasmayo eyaletine bağlı San José bölgesinde meydana geldi. Talihsiz kadın üç arkadaşıyla birlikte bir lokantada yemek yerken, arkasından maskeli bir saldırgan yaklaştı.

BAŞINDAN VURULDU

Talihsiz kadına güpegündüz ateş açan saldırgan daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Saldırıda başka kimse yaralanmazken, başından ağır yaralanan kadın Guadalupe'deki Tomás Lafora Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, saldırıdan kısa süre önce olay yerine motosikletle gelen iki kişinin bulunduğunu belirledi. Saldırganın, daha önce gelen kişilerden biriyle aynı motosiklete binerek kaçtığı değerlendiriliyor.

Üç arkadaşının yanında kurşunların hedefi oldu! Avukata korkunç suikast
Başlık ResmiÜç arkadaşının yanında kurşunların hedefi oldu! Avukata korkunç suikast

Olayın ardından bölgede geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının görüntüleri de sosyal medyada hızla yayıldı.

SON DAVALARI İNCELEMEYE ALINDI

Yetkililer, cinayetin nedenini belirlemek için avukatın son davalarını, telefon görüşmelerini ve mesajlarını incelemeye başladı. Saldırganın Silva Padilla'yı önceden takip etmiş olabileceği üzerinde de duruluyor. La Libertad Polis Bölgesi Şefi General Ricardo Espinoza Cuestas, soruşturmada avukatın daha önce müvekkili olan ve yürüttüğü bir davanın sonucundan memnun kalmadığı için parasını geri isteyen bir kişi tarafından tehdit edilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Polis, cinayetin avukatın mesleğiyle bağlantılı olup olmadığının ve daha önce başka tehdit alıp almadığının da araştırıldığını bildirdi.

Üç arkadaşının yanında kurşunların hedefi oldu! Avukata korkunç suikast
Başlık ResmiÜç arkadaşının yanında kurşunların hedefi oldu! Avukata korkunç suikast

La Libertad Barosu da Silva Padilla'nın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bölgede son dönemde gasp ve kiralık cinayetlerin arttığı belirtilirken, yıl başından bu yana La Libertad'da 132 cinayet işlendiği, bunların 7'sinin Pacasmayo'da gerçekleştiği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
7,4
DÜNYA

7,4'le sallanan Kolombiya felaketi yaşadı! Ünlü şarkıcıdan deprem bölgesine dev yardım
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI!
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI!
Bakan Gürlek'ten “Kuytulcular” açıklaması
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
Stopaj devreye girdi, tablo değişti
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
İstanbul'da servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
Fransızlar, Lyon maçını Türkiye Gazetesi'ne yorumladı
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat
"YENİ DÜZENLEME GEREKİYOR"
MHP Lideri Bahçeli'den seçim sistemi mesajı
F.BAHÇE'DE GÜNDEM ASENSIO
F.BAHÇE'DE GÜNDEM ASENSIO
"Belli oluyor" dedi, Kartal iddiası şoke etti
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor
TARİHİ YALI SATIŞA ÇIKTI
TARİHİ YALI SATIŞA ÇIKTI
Son miras da elden gitti, rekor fiyat belli oldu
'SEÇİM YATIRIMI YAPIYOR'
'SEÇİM YATIRIMI YAPIYOR'
Netanyahu’nun 'Türkiye' kurgusunu ABD ve Ankara ifşa etti
İSTANBUL'DA YAKALANDI!
İSTANBUL'DA YAKALANDI!
Kırmızı bültenle aranıyordu
PİYASASI AZ DİYE GÖZDEN KAÇIYOR
PİYASASI AZ DİYE GÖZDEN KAÇIYOR
Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller
'ZULMEDEN ZİHNİYET DEĞİŞMEZ'
'ZULMEDEN ZİHNİYET DEĞİŞMEZ'
Algida’nın boykottan kaçış yolu sızdı!
İSRAİL'DEN AĞIR TAHRİK!
İSRAİL'DEN AĞIR TAHRİK!
Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki noktayı vurdu
SALLADIK AMA YIKAMADIK!
SALLADIK AMA YIKAMADIK!
Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı
İŞ İNSANININ İHANETİ BELGELENDİ
İŞ İNSANININ İHANETİ BELGELENDİ
Kocası adım adım iz sürdü! 50 milyonluk dava açıldı
KURİŞ’İN İLHAM KAYNAĞI FETÖ
KURİŞ’İN İLHAM KAYNAĞI FETÖ
Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü
GELİR YÜZDE 10 ARTABİLİR!
GELİR YÜZDE 10 ARTABİLİR!
Evli ve çocuklu asgari ücretliye yeni model önerisi!
G.SARAY'DAN JET CEVAP
G.SARAY'DAN JET CEVAP
Osimhen için 150 milyon avroluk teklif
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MEB AGS oturumları tamamlandı! AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB AGS oturumları tamamlandı! AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaydet
Kutlama yemeği faciaya dönüştü: Bina duvarı çöktü, can kayıpları var
Kutlama yemeği faciaya dönüştü: Bina duvarı çöktü, can kayıpları var
Kaydet
Teknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek? Borsada işlem göreceği tarih belli oldu
Teknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.