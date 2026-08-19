Peru'nun Pacasmayo eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki avukat Helenn Giulianna Silva Padilla, gündüz vakti arkadaşlarıyla bir lokantada oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kan donduran suikast, 15 Ağustos günü saat 17.55 sıralarında Pacasmayo eyaletine bağlı San José bölgesinde meydana geldi. Talihsiz kadın üç arkadaşıyla birlikte bir lokantada yemek yerken, arkasından maskeli bir saldırgan yaklaştı.

BAŞINDAN VURULDU

Talihsiz kadına güpegündüz ateş açan saldırgan daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Saldırıda başka kimse yaralanmazken, başından ağır yaralanan kadın Guadalupe'deki Tomás Lafora Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, saldırıdan kısa süre önce olay yerine motosikletle gelen iki kişinin bulunduğunu belirledi. Saldırganın, daha önce gelen kişilerden biriyle aynı motosiklete binerek kaçtığı değerlendiriliyor.

Üç arkadaşının yanında kurşunların hedefi oldu! Avukata korkunç suikast

Olayın ardından bölgede geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının görüntüleri de sosyal medyada hızla yayıldı.

SON DAVALARI İNCELEMEYE ALINDI

Yetkililer, cinayetin nedenini belirlemek için avukatın son davalarını, telefon görüşmelerini ve mesajlarını incelemeye başladı. Saldırganın Silva Padilla'yı önceden takip etmiş olabileceği üzerinde de duruluyor. La Libertad Polis Bölgesi Şefi General Ricardo Espinoza Cuestas, soruşturmada avukatın daha önce müvekkili olan ve yürüttüğü bir davanın sonucundan memnun kalmadığı için parasını geri isteyen bir kişi tarafından tehdit edilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Polis, cinayetin avukatın mesleğiyle bağlantılı olup olmadığının ve daha önce başka tehdit alıp almadığının da araştırıldığını bildirdi.

Üç arkadaşının yanında kurşunların hedefi oldu! Avukata korkunç suikast

La Libertad Barosu da Silva Padilla'nın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bölgede son dönemde gasp ve kiralık cinayetlerin arttığı belirtilirken, yıl başından bu yana La Libertad'da 132 cinayet işlendiği, bunların 7'sinin Pacasmayo'da gerçekleştiği kaydedildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası