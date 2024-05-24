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Ukrayna ATACMS füze sistemiyle Rusya'nın Donetsk'teki S-400'lerini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında Donetsk'te gerilim her geçen gün artıyor. Ukrayna, Rusya'nın elinde bulundurduğu Donetsk'e saldırı düzenledi. ATACMS füze sistemi ile Rusya'ya ait S-400'lerin vurulduğu belirtildi.

Ukrayna, Rusya'nın hakimiyet kurduğu Donetsk bölgesine saldırı düzenledi. Ukrayna eski İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Herashchenko, sosyal medya hesabından vurulan Rus S-400'lerin görüntülerini paylaştı.

Ukrayna ATACMS füze sistemiyle Rusya'nın Donetsk'teki S-400'lerini vurdu - 1. Resim

RUSYA'NIN SAVUNMA SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

Ukrayna ordusu, Rusya'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. Rusya, savaşın başlamasının ardından Donetsk bölgesinde kontrolü eline almıştı.

Ukrayna'nın aldığı yardımlarla Rusya düzenlediği hava saldırılarında hedef bu kez Donetsk oldu.

Donetsk bölgesindeki Mospyne havaalanına dün düzenlenen ve muhtemelen 5 ATACMS füzesinin kullanıldığı saldırının sonuçlarını gösteren bir video ortaya çıktı.

Videoda 3 adet S-300/400 rampası ve bir radarın imha edildiği ya da hasar gördüğü bildiriliyor.

Ukrayna ATACMS füze sistemiyle Rusya'nın Donetsk'teki S-400'lerini vurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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