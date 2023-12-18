Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın ofisinde dinleme cihazı bulundu
Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın kullandığı ofislerden birinde dinleme cihazı tespit edildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve bazı yardımcılarının kullandığı ofislerin birinde dinleme cihazları bulundu. Ukrayna Güvenlik Servisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Ukrayinska Pravda gazetesinin haberine göre; pazar günü yapılan denetleme sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy’ın yeni ofisinde dinleme cihazlarının bulunduğu bildirildi. Bu ofis, Zalujnıy’ın yeni ofisiydi ve taşınmadan önce yapılan kontroller sırasında dinleme cihazları bulundu. Ayrıca bazı yardımcılarının ofislerinde de dinleme cihazlarının tespit edildiği aktarıldı.
ZALUJNIY AÇIKLAMA YAPTI
Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, basına yaptığı açıklamada, "Dinleme cihazının bulunduğu ofisi bugün kullanacaktım. Sürekli olarak kullanmadığım bir mekan." dedi. Birkaç çalışma ofisinin bulunduğunu belirten Zalujnıy, "Dün dinleme cihazının bulunduğu odayı uzunca bir süre kullanmadım ancak biz yine de tedbir amaçlı arama yaptık ve bulduk. Bu ofise bu sabah gittim." diye konuştu.
Zalujnıy, dinleme cihazının sadece kendi ofisinde değil başka yerlerde de bulunduğunu ifade etti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından 17 Aralık 2023 tarihinde yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada; bulunan cihazın çalışamaz halde olduğu ve bilgi toplama veya ses kayıtlarını uzaktan aktarma gibi bir belirtinin olmadığı vurgulandı.