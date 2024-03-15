Ukrayna: Rusya, Kiev'e ve bölgelere uçaksavar güdümlü füzeler ve İHA'larla saldırdı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Mart 2024 10:31 - Güncelleme: 15 Mart 2024 10:45 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta dün gece hareketli geçti. Ukrayna, Rusya'nın başkent Kiev başta olmak üzere birçok noktaya uçaksavar güdümlü füze ve İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.