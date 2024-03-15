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Haberler > Dünya > Ukrayna: Rusya, Kiev'e ve bölgelere uçaksavar güdümlü füzeler ve İHA'larla saldırdı

Ukrayna: Rusya, Kiev'e ve bölgelere uçaksavar güdümlü füzeler ve İHA'larla saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ukrayna: Rusya, Kiev&#039;e ve bölgelere uçaksavar güdümlü füzeler ve İHA&#039;larla saldırdı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta dün gece hareketli geçti. Ukrayna, Rusya'nın başkent Kiev başta olmak üzere birçok noktaya uçaksavar güdümlü füze ve İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde 7 S-300/S-400 uçaksavar güdümlü füze ile Harkiv ve Donetsk bölgelerine, X-59 güdümlü füzesiyle Poltava bölgesine ve 27 "Şahed" model İHA ile ülke geneline saldırılar düzenlediği belirtildi.

BİRÇOK BÖLGEYE ART ARDA SALDIRDILAR

Açıklamada, Ukrayna ordusunun yaptığı muharebe çalışmaları sonucunda İHA'ların tamamının Kirovograd, Mıkolayiv, Harkiv, Herson, Hmelnitski, Vinnitsa ve Kiev bölgelerinde düşürüldüğü kaydedildi.

CAN VEYA HASAR KAYBI YOK

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın gece saldırılarında kullandığı İHA'ların yaklaşık 15'inin Kiev yakınlarında imha edildiğini, saldırıda can kaybı ve hasar olmadığını aktardı.

"3 GÜNDÜR SAVUNMAYI KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cephe hattındaki durumu değerlendirdi. Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Avdiyivka yönündeki birlikleri ziyaret ettiğini belirten Sırskiy, "Rusya, birkaç gündür 3 tugay şeridindeki birliklerimizin savunmasını kırmaya çalışıyor, her gün savaşa araçlarla veya yaya olarak saldırı birimleri gönderiyor." ifadesini kullandı.

Sırskiy, Rus ordusunun saldırı eylemlerinin yoğun topçu ateşi ve İHA'ların aktif kullanımıyla desteklendiğine dikkati çekerek, Rus uçaklarının da 40-50 kilometre mesafeden saldırılar gerçekleştirdiğini aktardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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