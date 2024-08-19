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Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Bin 250 kilometrekarelik alan ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Bin 250 kilometrekarelik alan ele geçirildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi” açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi” dedi.

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Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kursk bölgesinde devam eden operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini belirtti. Rusya'ya ilişkin sözde kırmızı çizgiler gibi naif ve hayali kavramların Ukrayna'nın kontrolünde olan Sudzha yakınlarında bir yerde parçalandığını ifade eden Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin toplam 92 yerleşim yerini ele geçirdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı

Zelenskiy, Ukrayna sınırındaki yerleşim yerlerinin koruma ihtiyacını gerekçe göstererek, “Ortaklarımız Rusya topraklarında silah kullanımına ilişkin mevcut kısıtlamaları kaldırırsa, Kursk bölgesine fiziksel olarak girmemize gerek kalmaz” dedi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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