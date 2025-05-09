Ukrayna tahılı Türkiye üzerinden dünyaya yayılacak! BM'nin açlıkla mücadele çabalarına büyük destek

Ukrayna'dan yola çıkan ve 20 bin ton buğday taşıyan "Brave Commander" isimli yardım gemisi, Karadeniz'i aşarak Türkiye'nin kuzeyindeki Samsun Toros Limanı'na yanaştı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından başlatılan küresel insani yardım girişimi kapsamında gelen tahıl, başta Suriye olmak üzere krizden etkilenen bölgelere ulaştırılacak.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından başlatılan insani yardım girişimi kapsamında Ukrayna tahılını taşıyan yardım gemisi, Türkiye'nin kuzeyindeki Samsun Toros Limanı'na demirledi. 20.000 ton Ukrayna buğdayı taşıyan Beyrut bandıralı "Brave Commander" isimli gemi, WFP Türkiye Ofisi, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Samsun Valiliği yetkilileri tarafından görkemli bir törenle karşılandı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL DAYANIŞMANIN MERKEZİNDE!"

Samsun Vali Vekili Kemal Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin buğday sevkiyatını "küresel dayanışmanın bir sembolü" olarak nitelendirdi. Yıldız, "Gerçekleştirilen sevkiyat, ortak bir vicdanı ve insanlığın ihtiyaç sahiplerine yardım etme kararlılığını yansıtıyor. Türkiye olarak WFP'ye gıda tedarikinde lider konumdayız ve bu katkılarımızdan gurur duyuyoruz" dedi.

SAMSUN, İNSANİ YARDIMIN KALBİ OLDU!

WFP Türkiye Ülke Direktörü Stephen Cahill, Samsun'un insani yardım operasyonları için stratejik bir merkez olduğunu belirterek, "Dünyadaki açlığı sona erdirme arayışımızda uluslararası dayanışmanın ve hızlı insani yardım faaliyetlerinin bir sembolü olan Cesur Komutan'a hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

Cahill, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yardım taşıyan ilk gemi olan Brave Commander'ın tarihi rolüne dikkat çekti.

SURİYE'YE 5 BİN TON BUĞDAY SEVKİYATI!

WFP yetkilisi Cahill, gemideki buğdayın 5.000 tonunun WFP'nin Suriye'deki operasyonlarını destekleyeceğini ve çatışmaların ortasında acil ihtiyaçları karşılayacağını açıkladı. Cahill ayrıca, "Son beş yılda Türkiye'den 1.1 milyar dolar değerinde gıda satın aldık ve tamamını küresel insani yardım olarak dağıttık" dedi.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ORTAKLIĞI VURGULANDI

Cahill, "Türkiye ile ortaklığımız Suriyeli mültecilere destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel operasyonları da kapsıyor. Türkiye'nin lojistik ve diplomatik merkez olarak oynadığı stratejik rol, milyonlarca insanın hayatını etkiliyor" şeklinde konuştu.

SEKİZKÖK: AÇLIK SADECE BİR İSTATİSTİK DEĞİL!

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Sekizkök ise törende yaptığı konuşmada, dünya genelinde 840 milyondan fazla insanın açlıkla mücadele ettiğine dikkat çekti. Sekizkök, Türkiye'nin tarımsal kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma uzmanlığı ile açlıkla mücadelede lider bir ülke olduğuna değindi.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU'NUN KALBİ TÜRKİYE!

Türkiye ve BM'nin kolaylaştırıcılığını üstlendiği Karadeniz Tahıl Girişimi, 2022 yılından bu yana milyonlarca ton Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağladı.

TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK BAŞARISI DÜNYAYA UMUT OLUYOR

WFP yetkilileri, Türkiye'nin sadece bir transit ülke olmadığını, aynı zamanda insani yardımların dünyanın dört bir yanına ulaştırılmasında kritik bir merkez haline geldiğini ifade etti.