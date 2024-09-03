Ukrayna'da 3 bakan aniden istifa etti!

Ukrayna, istifa eden 3 bakanın şokunu yaşıyor. Stratejik Sanayiler Bakanı, Adalet Bakanı ve Çevre Bakanı'nın istifası hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya ile çetin bir savaşın içinde olan Ukrayna'da bugün gündem kabinedeki şoke eden istifalar oldu.

Stratejik Sanayiler Bakanı, Adalet Bakanı ve Çevre Bakanı'nın istifaları, Ukrayna'da yönetimsel bir belirsizlik ve siyasi istikrarsızlık endişelerini artırdı.

Henüz istifaların gerekçeleri ve yerlerine gelecek yeni bakanların kimler olacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.