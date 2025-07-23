Ukrayna’da Fransız Mirage 2000 düştü! Envanterde ilk kayıp

Fransa’dan teslim alınan ve büyük umutlarla göreve başlayan Mirage 2000 savaş uçaklarından biri ilk kez düştü! Görev sırasında yaşanan teknik arıza sonrası pilotun son anda fırlatma sistemini kullanarak hayatta kaldığı açıklandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Fransa tarafından hibe edilen "Mirage 2000" tipi savaş uçağının görev sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı.

PİLOT FIRLATMA SİSTEMİNİ BAŞARIYLA KULLANDI

Ukrayna ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Fransa'dan temin edilen Mirage 2000 savaş uçağının dün gerçekleştirdiği görev sırasında uçuş ekipmanında arıza meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ekipman arızası meydana geldi ve pilot bunu uçuş kontrolörüne bildirdi. Pilot, kriz durumlarında beklendiği gibi yetkin bir şekilde hareket etti ve başarılı bir şekilde fırlatma işlemini gerçekleştirdi. Kurtarma ekibi pilotu stabil durumda buldu. Yerde can kaybı yaşanmadı" denildi.

KAZA VOLYN BÖLGESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Volyn bölgesinde gerçekleşti. Bölgeye yönlendirilen kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle pilot sağ olarak kurtarıldı. Olayda sivil kayıp yaşanmadığı bildirildi.

İLK MİRAGE KAYIBI

Şubat 2025'te Fransa’dan teslim alınan Mirage 2000 uçaklarının Ukrayna hava kuvvetlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandığı biliniyor. Bu olay, Ukrayna’nın Fransa’dan aldığı Mirage savaş uçaklarıyla ilgili ilk düşme vakası olarak kayıtlara geçti.

STRATEJİK ORTAKLIK DEVAM EDİYOR

Fransa'nın, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev yönetimine verdiği destek çerçevesinde teslim ettiği Mirage uçakları, Ukrayna hava savunmasının modernizasyonunda önemli rol oynuyor.